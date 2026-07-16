Emilio Estefan reúne a leyendas en “America’s Soundtrack”, el proyecto musical de America250

America250 anunció la finalización del Volumen 1 de “America’s Soundtrack”, una recopilación musical que rinde homenaje a las personas, los lugares, las historias y los sonidos que han dado forma a Estados Unidos. El proyecto forma parte de las iniciativas por la conmemoración del 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Dicho proyecto estuvo liderado por el reconocido productor y ganador de múltiples premios Grammy, Emilio Estefan, y actualmente se encuentra disponible al público en YouTube. A través de su experiencia, se logró dar forma a una colección que reúne distintas generaciones, géneros y voces representativas de la identidad musical estadounidense.

Dentro de la lista de artistas que conforman “America’s Soundtrack” se encuentran: Kool & The Gang, Tony Bennett, Gloria Estefan, James Brown, Carlos Santana, Billy Joel, Karen LeFrak, Tabernacle Choir, The Coca-Cola Company / “Real Thing Choir” y America. Con esta variada selección de talento se consolida una propuesta musical que va desde el rock, pop y country, hasta el soul, música clásica, gospel y ritmos latinos.

En su comunicado, America250 destacó que, además de incluir grabaciones originales de los artistas ya mencionados, el proyecto suma temas como “American Promise”, “América” y “Battle Hymn of the Republic”, lanzadas a principios de este año.

De acuerdo con Emilio Estefan, el proceso de selección tomó varios meses y estuvo enfocado en construir un panorama auténtico de los sonidos del país. Cada tema fue elegido no solo por su relevancia cultural, sino por su capacidad de generar un sentido de orgullo y conexión colectiva en un momento histórico para la nación.

Portada oficial de Charles Fazzino para America ‘s Soundtrack, una nueva colección musical de America250 producida ejecutivamente por Emilio Estefan. Crédito: America250 | Cortesía

“La música siempre ha unido a personas de todos los ámbitos de la vida a través de ritmos y sonidos que reflejan nuestras diversas culturas y tradiciones”, afirmó Emilio Estefan, productor ejecutivo de America’s Soundtrack.

“Ha sido un privilegio ayudar a reunir a este extraordinario grupo de artistas para crear una colección que celebra la riqueza de la música estadounidense. Al conmemorar este momento histórico, espero que estas canciones nos recuerden nuestro camino compartido, celebren las múltiples voces que han dado forma a nuestra nación, y nos inspiren a recordar que siempre somos más fuertes cuando nos unimos”, añadió.

El lanzamiento llega tras una serie de celebraciones nacionales organizadas por America250 durante el 4 de julio, incluyendo eventos masivos y transmisiones especiales que reunieron a diversas figuras del entretenimiento.

Con esta primera entrega, America250 sienta las bases de un proyecto que continuará creciendo con nuevos volúmenes y canciones, consolidándose como una banda sonora que busca representar la esencia, diversidad y evolución de Estados Unidos a través de la música.

“La música siempre ha sido una de las formas más poderosas de unir a la gente”, precisó Rosie Ríos, directora de America250. “‘America ‘s Soundtrack’ rinde homenaje a las canciones que nos han inspirado, emocionado y ayudado a contar la historia de nuestro país”, reiteró.

Checa los títulos de los temas que componen el Volumen 1 aquí:

Kool & the Gang – Celebration

Tony Bennett – I Left my Heart in San Francisco

Gloria Estefan – America

James Brown – Living In America

Carlos Santana – Maria, Maria

Billy Joel – New York State of Mind

Karen LeFrak – American Promise

Tabernacle Choir – Battle Hymn of the Republic

The Coca-Cola Company / “Real Thing Choir” – I’d Like to Buy America a Coke

America – Ventura Highway

Seguir leyendo:

• De mandadero a productor musical multimillonario: la inspiradora historia de Emilio Estefan

• El sonido que sana: ¿qué tan efectiva es realmente la musicoterapia?

• El poder del baile: beneficios que ofrece moverse al ritmo de la música a edad avanzada