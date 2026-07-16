Rubio señala a Cuba como promotora de la extrema izquierda en Estados Unidos y Occidente

La Administración de Donald Trump elevó este jueves el tono de su confrontación con Cuba al señalar al régimen de La Habana como uno de los principales impulsores de la extrema izquierda en Estados Unidos y el hemisferio occidental.

La acusación fue formulada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante la inauguración de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, un encuentro celebrado en Washington con representantes de más de 60 países de América, Europa y Asia para coordinar una estrategia internacional contra lo que la Casa Blanca considera un repunte del terrorismo político de extrema izquierda.

En su discurso, Rubio afirmó que la influencia del gobierno cubano trasciende sus fronteras y ha contribuido durante décadas a la consolidación de movimientos radicales.

Today, @StateDept is imposing new visa restrictions to bar Far-Left Terrorists from entering our country.



Foreigners who finance, incite, or aid and abet Far-Left Terrorists are enemies of our civilization. They are not welcome in the United States.https://t.co/Xnc1dqMAHd — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

“La vasta red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y permanece inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo Occidente y más allá de sus fronteras”, declaró.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el terrorismo político de izquierda constituye “una amenaza real y transnacional” que, aunque existe desde hace décadas, experimenta actualmente un resurgimiento que requiere una respuesta coordinada entre gobiernos.

Rubio argumentó que la atención internacional se concentró durante años en el terrorismo islamista, mientras la violencia de inspiración izquierdista fue subestimada por gobiernos y organismos internacionales. “Podemos y debemos identificar esta amenaza y reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla”, afirmó.

Asimismo, aseguró que la violencia política de izquierda ha sido históricamente tolerada o minimizada.

“La violencia de izquierda no solo fue justificada; fue tratada como algo sacrosanto, una categoría protegida en sí misma”.

El secretario de Estado agregó que estos movimientos pueden presentarse bajo distintas etiquetas, anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas, pero mantienen, según dijo, una misma esencia ideológica.

El Departamento de Estado sostiene que “el terrorismo antigubernamental de extrema izquierda es ahora responsable de más ataques y complots en Estados Unidos que cualquier otra categoría ideológica”, una afirmación que ha servido como fundamento para la nueva estrategia diplomática y de seguridad impulsada por la Casa Blanca.

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