Jeb Bush, ex gobernador de Florida, alerta que Cuba cuenta con 300 drones de procedencia iraní

Jeb Bush, ex gobernador de Florida, indicó que el gobierno cubano posee 300 drones de procedencia iraní, los cuales podría utilizar en caso de sentirse amenazado por la administración encabezada por Donald Trump.

Durante un evento de la organización “Unidos contra un Irán nuclear”, organización de defensa bipartidista y sin fines de lucro cuyo objetivo es “impedir que Irán cumpla su ambición de convertirse en una superpotencia regional poseedora de armas nucleares”, el republicano de 73 años se refirió a la peligrosidad de la República Islámica y sobre cómo se ha extendido hasta el Caribe al mantener nexos con Cuba.

“Irán ha representado una amenaza constante para los intereses de seguridad de nuestro país, y sin duda también para los de Israel.

Y ahora vemos que no se trata solo de Israel y Estados Unidos, sino también de la región del Golfo. Asimismo, quiero señalar que la prensa informa que hay 300 de estos drones en Cuba.

Los drones se organizan en grupos y pueden sortear las capacidades de defensa, como ya hemos visto en Oriente Medio”, expresó.

El gobierno cubano ha manifestado que no se doblegará ante la intensificación del bloqueo económico establecido por Estados Unidos desde hace décadas. / Crédito: Ramon Espinosa / AP)

Acto seguido, el hijo del expresidente estadounidense número 41, señaló estar convencido que, uno de los objetivos de Irán para contrarrestar la supremacía estadounidense en la guerra que sostienen ambas naciones, consiste en desestabilizar no sólo al Medio Oriente sino a parte de América.

“Creo que es importante reconocer que Irán ha estado trabajando sistemáticamente con Cuba y Venezuela antes de la salida de Maduro del régimen, creando inestabilidad no solo en Cuba, sino ciertamente en la región”, mencionó.

Sin embargo, Jeb Bush confía plenamente en la estrategia implementada por Donald Trump para erradicar cualquier indicio que ponga en riesgo la seguridad estadounidense.

“Estamos a punto de crear un mundo mucho más pacífico al oponernos a esta agresión”, señaló con respecto a los ataques iranís efectuados en contra de algunas petromonarquías donde Estados Unidos decidió instalar bases militares con el propósito de evitar conflictos bélicos.

No obstante, los detractores del presidente Trump le recriminan no sólo haber iniciado una guerra con Irán, la cual parece interminable, sino el hecho de pretender iniciar otro conflicto bélico en contra de Cuba.

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