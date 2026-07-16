Un menor de 4 años encontró una pistola y mató accidentalmente a su primo de 2 en Florida

Un niño de 2 años murió después de que su primo de 4 años encontrara una pistola sin asegurar dentro de un vehículo y la disparara accidentalmente, informaron las autoridades del condado de Osceola, en Florida.

El incidente ocurrió la tarde del domingo frente a una vivienda de alquiler donde una familia se hospedaba durante sus vacaciones en Kissimmee, reseñó ABC News.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al menor, identificado como Brayden Tennyson, con una herida de bala. El niño fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, Brayden habría cumplido 3 años el martes.

Los dos niños estaban solos dentro del vehículo

Según la investigación preliminar, los dos menores permanecían solos dentro del automóvil mientras otros familiares se encontraban afuera del vehículo y aún no habían ingresado a la vivienda.

Fue entonces cuando el niño de 4 años encontró el arma de fuego perteneciente a la madre de Brayden y la accionó, impactando a su primo.

Los familiares escucharon el disparo desde el exterior y acudieron de inmediato al vehículo.

El sheriff del condado de Osceola, Chris Blackmon, afirmó que la pistola había sido dejada completamente expuesta dentro del automóvil.

“Estaba literalmente a la vista”, dijo durante una conferencia de prensa.

El funcionario señaló que, incluso si el arma hubiera permanecido dentro de una funda, habría sido más difícil para un niño manipularla.

“Es fácil tomarla y apretar el gatillo. Y eso no se puede deshacer; no es un videojuego”, expresó.

La familia estaba de vacaciones en Florida

Las autoridades informaron que la familia había viajado desde Louisville, Georgia, para pasar unos días de vacaciones en Florida y se hospedaba en una vivienda de alquiler.

La tragedia ocurrió poco antes de que todos ingresaran al inmueble.

Investigación continúa y podrían presentarse cargos

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del caso.

El sheriff indicó que es probable que se presenten cargos relacionados con el manejo del arma de fuego.

Por su parte, la Fiscalía informó el miércoles que no divulgará más detalles mientras la investigación permanezca activa.

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