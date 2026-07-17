Acusan al esposo de Nancy Pelosi de chocar contra un vehículo estacionado y darse a la fuga

Semanas después de haber impactado su vehículo contra otro que se encontraba estacionado y sin ocupantes, Paul Pelosi, esposo de la poderosa demócrata Nancy Pelosi, fue acusado por las autoridades de California de un delito menor y darse a la fuga.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Napa, el hombre de 86 años habría violado una ley estatal de California que les exige a los conductores involucrados en choques, donde se produzcan daños en propiedad ajena, detenerse y proporcionar su licencia de conducir, así como la información de registro del vehículo.

A esto se le agrega haber dado una vuelta ilegal mientras conducía, lo cual supone un riesgo para otros conductores de vehículos y para posibles peatones que podría encontrarse en su trayecto.

Debido a ello, Paul Pelosi fue citado para comparecer ante el Tribunal Superior del Condado de Napa, el 14 de agosto.

A través de la revisión de algunas grabaciones captadas por cámaras de seguridad montadas cerca del lugar de la colisión vehicular, se logró determinar que el incidente tuvo lugar mientras transitaba en un automóvil de color marrón por una calle de la ciudad de Yountville, California, el 3 de julio.

Por alguna razón todavía no determinada, el marido de la expresidenta de la Cámara de Representantes se descuidó y alcanzó a chocar de costado contra otro vehículo que se encontraba debidamente estacionado.

Al percatarse del daño que había ocasionado, el conductor se detuvo algunos instantes para después darse a la fuga sin haber herido a ninguna persona.

En 2022, Paul Pelosi fue agredido por un extraño mientras descansaba en su casa. (Departamento de Policía de San Francisco vía AP)

A pesar de no tener ninguna evidencia, la fiscalía a cargo de investigar el suceso afirma que Paul Pelosi no conducía bajo los efectos del alcohol presentes en su organismo.

“El señor Paul Pelosi se disculpó personalmente con el propietario del vehículo y le aseguró que asumiría la responsabilidad por los daños. La presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, no hará más comentarios sobre este asunto privado”, expresó un portavoz de la demócrata quien decidió no postularse en busca de una hipotética reelección.

El 28 de octubre de 2022, Paul Pelosi fue agredido por un extraño en su residencia de San Francisco quien lo golpeó en la cabeza con un martillo.

A raíz de ello, en su testimonio de los hechos aseguró presentar un intenso dolor y perdida del equilibrio como secuela permanente, lo cual implicaría un riesgo en caso de conducir cualquier tipo de vehículo.

A esto debe agregarse que, en 2022, Pelosi protagonizó otro choque, pero en esa ocasión se logró corroborar que conducía bajo los efectos del alcohol, situación que le produjo una sentencia de cinco días de cárcel y tres años de libertad condicional.

Sigue leyendo:

• El hombre que atacó al esposo de la demócrata Nancy Pelosi fue sentenciado a 30 años de prisión

• Nancy Pelosi aportará su experiencia política para crear un instituto dedicado formar a líderes

• Nancy Pelosi afirma que los demócratas le arrebatarán a Donald Trump la Cámara de Representantes