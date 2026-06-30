Nancy Pelosi aportará su experiencia política para crear un instituto dedicado formar a líderes

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, dio a conocer que a partir de enero dedicará su tiempo y experiencia política para crear un instituto dedicado formar a líderes.

A principios de noviembre del año pasado, la expresidenta de la Cámara de Representantes anunció que después de 37 años no buscaría la reelección en el Congreso.

“No ha habido mayor honor para mí que pararme en el pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo por la gente de San Francisco’. Realmente he amado servir como su voz en el Congreso, y siempre he honrado la canción de San Francisco, ‘Señor, hazme un instrumento de tu paz’, el himno de nuestra ciudad. Es por eso que quiero que ustedes, mis compañeros de San Francisco, sean los primeros en saberlo. No buscaré la reelección al Congreso”, expresó en un video publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Frente a la interrogante sobre el futuro que le depararía a partir de enero tras concluir su trayectoria política, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, la demócrata de 86 años habló de un proyecto que hace un año le ofreció un grupo de administradores y unos ocho profesores de Berkeley para fundar un instituto con el objetivo de que allí se pueda aprovechar su conocimiento adquirido a lo largo de décadas inmersa en el Congreso.

“Creo que todos los que trabajamos en el servicio público y tenemos la oportunidad de hacerlo, queremos usar nuestra experiencia para formar a los líderes del futuro.

Nancy Pelosi se decantó por Connie Chan, una de sus colegas nacida en Hong Kong, para que sea quien ocupe su cargo en el 11º distrito congresional de California. (Crédito: Rod Lamkey Jr. / AP)

Para mí, esto representó una liberación de la política, no de la política en sí, sino del partidismo. Porque uno va a una institución académica. Se trata de lo que nuestros fundadores tenían en mente con nuestra Constitución, y es una historia hermosa que contar”, indicó.

Cabe señalar que el primer desafío de Pelosi consistirá en recaudar $25 millones de dólares para la creación de un fondo que servirá de base para desarrollar el proyecto programado para estar listo en la primavera de 2027.

“Me encantó porque hablaron de los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, abordaron los desafíos a nuestra democracia, hablaron de los desafíos del clima y la desigualdad de ingresos económicos”, subrayó la demócrata.

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