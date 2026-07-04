Esposo de Nancy Pelosi enfrenta investigación por presunto choque y fuga en California

Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es investigado por un presunto atropello con fuga ocurrido el viernes en el condado de Napa, al norte de California, luego de que, según las autoridades, impactara un vehículo estacionado y abandonara el lugar del incidente.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Napa, el accidente ocurrió alrededor de las 2:30 p. m. en la cuadra 6700 de Yount Street, en Yountville, una localidad ubicada a unos 80 kilómetros de San Francisco.

Las autoridades señalaron que el automóvil afectado se encontraba correctamente estacionado y sin ocupantes cuando fue impactado, sufriendo daños considerables en la parte trasera.

Testigos relatan que el conductor abandonó el lugar

Según el reporte oficial, un testigo informó que el conductor del vehículo responsable se detuvo por unos instantes tras el choque, pero posteriormente decidió retirarse. El automóvil fue descrito como un convertible color marrón.

Poco después, agentes localizaron un vehículo con esas características parcialmente bloqueando una vialidad cercana. Al llegar al sitio confirmaron que el conductor era Paul Pelosi, de 86 años, cuyo automóvil presentaba daños importantes en la parte frontal derecha.

De acuerdo con la oficina del sheriff, Pelosi declaró a los agentes que sabía haber golpeado “algo”, aunque aseguró desconocer qué había impactado, por lo que continuó conduciendo hasta que su vehículo quedó inmovilizado.

“Admitió haber chocado contra algo, pero dijo que no sabía qué había golpeado, por lo que siguió conduciendo”, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Napa.

El caso fue turnado a la fiscalía

La investigación preliminar descartó que el alcohol hubiera influido en el accidente y, debido a las leyes estatales sobre delitos menores, Paul Pelosi no fue arrestado.

Las autoridades informaron que presentarán una solicitud al Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) para realizar una reevaluación de sus capacidades como conductor, un procedimiento habitual en personas de edad avanzada.

El caso fue remitido a la Fiscalía del Condado de Napa, mientras que CBS News informó que buscó una reacción de la oficina de Nancy Pelosi, aunque hasta el momento no se ha emitido una postura oficial.

Cabe recordar que en 2022, Paul Pelosi fue víctima de un violento ataque durante un allanamiento con motivaciones políticas en la residencia que comparte con la exlíder demócrata en San Francisco.

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