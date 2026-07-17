Bicarbonato de sodio y romero, un remedio natural para cuidar el cabello y oscurecer las canas

El envejecimiento provoca cambios significativos en el cabello, incluyendo la pérdida de pigmento, disminución de densidad y brillo. Aunque las canas son un signo natural de ese envejecimiento, no son deseadas por todos. La buena noticia: es posible mantener un aspecto saludable y brillante en el cabello canoso.

Así, cada vez más personas utilizan tratamientos naturales para ocultar o matizar las canas. Estos remedios buscan reducir el uso de productos químicos agresivos.

Acá es donde entra en escena esta sencilla y efectiva combinación, que el medio Heraldo nos trajo a la memoria. La mezcla de bicarbonato de sodio y romero se ha popularizado por sus propiedades para fortalecer el cabello y oscurecer canas de manera progresiva. El bicarbonato equilibra el pH del cuero cabelludo, mientras que el romero actúa como antioxidante, estimulando los melanocitos y mejorando la hidratación del cabello.

Preparación y aplicación del tratamiento

El remedio es sencillo de preparar con ingredientes básicos: agua, romero y bicarbonato de sodio. La mezcla se elabora hirviendo un litro de agua con varias ramitas de romero fresco, además de tres cucharadas de bicarbonato. Se deja enfriar y se aplica en el cabello como un tinte, cubriendo desde las raíces hasta las puntas.

Es válido aclarar que, aunque no existen estudios científicos que respalden la eficacia de este remedio, numerosos testimonios individuales sugieren sus beneficios. El consejo es utilizarlo con moderación y considerar que los resultados pueden variar de persona a persona.

Propiedades de estos ingredientes

El bicarbonato de sodio y el romero pueden ayudar al cabello, sobre todo con limpieza del cuero cabelludo y estimulación del crecimiento, pero el bicarbonato debe usarse muy poco porque puede resecar y dañar.

Propiedades del bicarbonato de sodio

Es un compuesto alcalino con fuerte efecto limpiador, capaz de remover grasa, residuos de productos y células muertas del cuero cabelludo.

Puede equilibrar de forma puntual el pH de la raíz, ayudando a que el cabello absorba mejor activos de origen natural y se vea más limpio y ligero.

Usado en exceso, altera el pH del cuero cabelludo y puede causar sequedad, irritación y debilitamiento del pelo, por eso se recomienda solo de manera ocasional.

Propiedades del romero

El romero contiene compuestos antioxidantes (como ácidos cafeico y rosmarínico) y antiinflamatorios que mejoran la microcirculación en el cuero cabelludo.

Al estimular la circulación sanguínea, puede favorecer el crecimiento del cabello, fortalecer el folículo y ayudar a reducir la caída.

Tiene acción antimicrobiana y antifúngica, por lo que contribuye a controlar la caspa y mantener el cuero cabelludo más sano.

En cabellos castaños u oscuros, el uso constante de infusiones u aceite de romero puede oscurecer ligeramente el tono y mejorar brillo y textura.

Beneficios para el cabello (cada uno y en conjunto)

Limpieza profunda: el bicarbonato funciona casi como un “peeling” suave, eliminando grasa e impurezas que debilitan el folículo, mientras el romero aporta frescor y propiedades antimicrobianas.

Menos caída y mejor crecimiento: el romero estimula la circulación y la regeneración de folículos, y al tener el cuero cabelludo limpio (gracias al bicarbonato ocasional), se favorece un crecimiento más sano.

Brillo y textura: varias fuentes señalan que la mezcla puede dejar el cabello más brillante, fuerte y con apariencia más saludable, especialmente si se usa romero de forma constante y bicarbonato solo de manera puntual.

Canas y color: se ha popularizado la idea de que romero + bicarbonato ayuda a “ocultar” o matizar canas, manteniendo mejor el color natural y dando más luminosidad al cabello; sin embargo, la evidencia científica es limitada y debe tomarse como truco cosmético más que tratamiento médico.

Cómo usarlo con más seguridad

Frecuencia: si decides usar bicarbonato, que sea ocasional (por ejemplo, una vez cada 2–3 semanas) y no como sustituto diario del champú, para evitar resequedad e irritación.

Forma típica de uso: se suele preparar una infusión de romero (ramas en agua caliente) y mezclar una pequeña cantidad de bicarbonato; se aplica sobre el cuero cabelludo con masaje suave y se enjuaga muy bien, seguido de un acondicionador hidratante.

Tipo de cabello: en cabello muy seco, con daño químico o cuero cabelludo sensible, conviene evitar el bicarbonato y usar solo infusión o aceite de romero, que es menos agresivo.

Precaución general: si notas picor, resequedad intensa, aumento de caída o irritación, suspende el uso y vuelve a un cuidado más suave, idealmente consultando a un dermatólogo.

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