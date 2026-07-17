Horóscopo de hoy para Tauro del 17 julio de 2026

Tus seres queridos buscarán tu atención y valorarán especialmente el tiempo que les dediques. Serás el corazón que mantiene unida a la familia y que enciende la calidez del hogar. Este es un momento ideal para agradecer a tus padres y ancestros por todo lo que te han legado.

Horóscopo de amor para Tauro Hay muchas fuentes de inspiración en tu vida romántica. Tal vez tu pareja sugiera maneras de hacer tu vida amorosa más excitante y exhilarante. Si eres soltero un amigo sugiere un plan que amplia tus horizontes, úsalo como una excusa para para salir fuera y buscar compañía estimulante tan seguido como puedas.

Horóscopo de dinero para Tauro Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.