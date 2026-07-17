Rosie O’Donnell afirma que Michelle Trachtenberg luchó contra las adicciones antes de morir

La actriz Rosie O’Donnell compartió detalles sobre los últimos años de su antigua compañera de reparto, Michelle Trachtenberg, fallecida en febrero de 2025 a los 39 años. En una reciente entrevista con Variety, O’Donnell habló abiertamente sobre el deterioro de la salud de la actriz y su lucha contra la adicción, ofreciendo un lado más íntimo y trágico de la vida de la estrella infantil.

La conexión entre ambas actrices nació en el set de la película de 1996 “Harriet the Spy”, donde O’Donnell interpretaba a la niñera de la joven Michelle.

O’Donnell recordó a Trachtenberg como una talentosa prodigio: “Era una niña realmente genio, capaz de memorizar cualquier cosa, aprender sus líneas, podías improvisar con ella, y estaba conectada y presente” . Para O’Donnell, la muerte de quien fuera su joven compañera es “una tragedia”.

Lucha contra las adicciones

En la entrevista, O’Donnell reveló que, con el paso de los años, perdió el contacto con Trachtenberg porque, según cree, la actriz “se metió en las drogas y el alcohol”. A pesar de la distancia, O’Donnell intentó mantener un vínculo, especialmente en los últimos años, cuando notó que la actriz “estaba en muy mal estado”.

"En los últimos años, cuando ella estaba en muy mal estado, me llamaba y hablábamos. También llamé a su madre para saber qué estaba pasando, y su madre me contó lo que sucedía y cuánto tiempo llevaba ocurriendo" Rosie O'Donnell

Los intentos por reunirse fueron en vano. La actriz recordó: “Se suponía que íbamos a vernos tres o cuatro veces, y ella nunca apareció. La llamaba y le decía: ‘Cariño, ¿vas a venir?’ y ella decía: ‘¿Era hoy?'”. O’Donnell concluyó: “No estaba en buena forma”.

A pesar de sus esfuerzos por ayudar, O’Donnell admitió sentirse impotente: “Intenté ayudarla todo lo que pude, pero al final era inaccesible, y fue trágico.

Sobre la naturaleza de la adicción, añadió: “Con la mayoría de las personas que sufren adicción, sus seres queridos piensan que sobrevivirán, pero se puede morir por la adicción a las drogas o al alcohol”.

Las declaraciones de O’Donnell llegan después de que la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York determinara que la causa de la muerte de Michelle Trachtenberg fueron “complicaciones derivadas de la diabetes mellitus” y que se trató de un deceso por causas naturales. La familia de la actriz se opuso a la realización de una autopsia por motivos religiosos.

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