Revelan la causa oficial de la muerte de Michelle Trachtenberg

A más de siete semanas del fallecimiento de Michelle Trachtenberg, la oficina del médico forense en jefe de la Ciudad de Nueva York informó que, después de analizar varias pruebas de laboratorio, la actriz falleció por complicaciones de diabetes mellitus.

El sitio Entertainment Weekly también dio a conocer que la familia de Trachtenberg se opuso a que se le realizara una autopsia. La artista de 39 años, conocida por su trabajo en series de televisión como “Gossip Girl” y “Buffy The Vampire Slayer”, fue encontrada sin vida en su departamento de Nueva York, el 26 de febrero.

Ese día, varios medios informaron que el año pasado Michelle se había sometido a un trasplante de hígado, y aunque la policía no consideró su deceso como sospechoso, sí se iban a llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

En las fotografías de su cuenta oficial de Instagram, publicadas a principios de este año, la artista lucía distinta, debido a una extrema delgadez. Finalmente, el forense ha clasificado su muerte como “natural”.

Desde hace varios años Michelle Trachtenberg no aparecía ni en cine ni en televisión, pero tras su fallecimiento uno de sus amigos dio a conocer que la actriz había escrito un guión, adaptando el libro “Toy Monster: The Big, Bad World Of Mattel”, de Jerry Oppenheimer. Ella estaba interesada en que algún productor o director se interesara en el proyecto.

