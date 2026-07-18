“Hice lo que tenía que hacer”: mujer de Tennessee es acusada de asesinar a un hombre oculto bajo la cama de su hija

Una mujer en Tennessee se encuentra tras las rejas luego de disparar y matar a un hombre al que, según ella, sorprendió escondido debajo de la cama de su hija, informaron las autoridades del estado.

Kendra Scott, de 36 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y otro de uso de arma de fuego durante la comisión de un delito grave, por el tiroteo que le costó la vida a Rodderius Morton, de 20 años, según el Departamento de Policía de Memphis.

El incidente ocurrió el miércoles en una residencia en Travis Road, en el vecindario de Walker Homes en Memphis.

La policía acudió a la casa alrededor de la 1:45 a. m. y encontró a un hombre tendido en el jardín delantero, cerca del porche, con una herida de bala en la nuca, según una declaración jurada obtenida por WMC, afiliada de NBC en Memphis, y WREG, afiliada de CBS.

Posteriormente, las autoridades identificaron al hombre como Morton.

En el lugar de los hechos, una mujer declaró a la policía, “vi a un tipo debajo de la cama de mis hijos e hice lo que tenía que hacer”, según la declaración jurada. Posteriormente, las autoridades identificaron a esa mujer como la acusada.

A medida que avanzaba la investigación, la policía habló con un vecino que dijo haber oído golpes y haber salido a la calle, donde encontró al hombre herido cerca del porche. El mismo vecino también declaró haber visto a Scott en el jardín delantero, con un arma en la mano, diciendo: “Le disparé, le disparé”.

Los investigadores también hablaron con una niña que se encontraba en la residencia y que declaró que Morton había sido invitado a entrar y que entró por la puerta trasera alrededor de la 1:00 a. m., según el documento de acusación. Scott llegó a casa alrededor de la 1:30 a. m., según declaró la menor a la policía. El acusado supuestamente golpeaba con fuerza la puerta principal y gritaba: “¿Quién está en mi casa?”.

La niña añadió que tenía miedo de Scott porque la acusada estaba visiblemente enfadada y portaba un arma, según informó la policía. La joven también declaró que Scott le había dicho previamente: “Si veo a un chico en la casa, le voy a dar una paliza”.

Finalmente, la joven abrió la puerta y dejó entrar a Scott a la casa, según el documento de acusación. En ese momento, Morton se escondía debajo de la cama en la habitación de la joven, informó la policía.

Cuando Morton intentó irse, Scott lo encontró y ambos comenzaron a discutir, según declaró la joven a las autoridades. La discusión rápidamente derivó en que Scott le gritó a la víctima: “¡Fuera de mi casa!”, según la declaración jurada. Luego, el hombre llegó al porche delantero.

Pero Scott supuestamente estaba allí con él, según el documento de acusación. La joven dijo que entonces escuchó un solo disparo.

La acusada se encuentra detenida en la cárcel del condado de Shelby sin derecho a fianza. Está programada para comparecer ante el tribunal el lunes.

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