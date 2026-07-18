Uno de los fugitivos más buscados de Rhode Island buscado por agresión sexual fue capturado tras más de 20 años prófugo

Un hombre condenado por agresión sexual y considerado uno de los fugitivos más buscados de Rhode Island fue arrestado frente a la costa de Nueva Jersey tras más de 20 años prófugo, informaron las autoridades estatales.

Ronald L. Fischer huyó de Rhode Island durante su juicio penal por agresión sexual en primer grado en 2005, según informó la filial de CBS, WPRI.

Fue acusado de agredir sexualmente a una mujer en su yate en 2003, y condenado en ausencia por el cargo de agresión sexual, así como por no comparecer ante el tribunal y por huir para evitar el enjuiciamiento.

Fischer, ex anestesiólogo, pasó más de 20 años prófugo. La lista de los más buscados de Rhode Island lo describía como un hombre con “buenos contactos”, un “experto navegante” y un “viajero empedernido”. También apareció varias veces en el programa de televisión “America’s Most Wanted”.

La operación para arrestar a Fischer se organizó rápidamente, informó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Durante un período de 48 horas, el Grupo de Trabajo para la Captura de Fugitivos Violentos de Rhode Island, el FBI, la Policía Estatal de Rhode Island y los Alguaciles Federales siguieron nuevas pistas de investigación que los llevaron a Nueva York.

WPRI informó que el Grupo de Trabajo para la Captura de Fugitivos Violentos de Rhode Island recibió una pista creíble sobre el paradero de Fischer.

Los agentes se pusieron en contacto con las autoridades locales, según informaron los Alguaciles Federales, y lograron localizar a Fischer a bordo de una embarcación de 17 metros llamada “The Silver Lining”, registrada con el alias de Richard Graydon.

Posteriormente, las autoridades interceptaron la embarcación a una hora de la costa de Nueva Jersey, según informaron los Alguaciles Federales.

Fischer fue encontrado a bordo de la embarcación y arrestado sin incidentes, informó la agencia. Fue trasladado a Nueva York y ahora se encuentra bajo la custodia de los Alguaciles Federales y las autoridades locales. La Policía Estatal de Rhode Island compartió una fotografía de Fischer bajo custodia.

Wing Chau, alguacil federal del distrito de Rhode Island, afirmó que el arresto “demuestra que el tiempo no borra la responsabilidad”.

“Gracias a una labor de investigación excepcional, un análisis de inteligencia extraordinario y una coordinación impecable entre las agencias, Fischer finalmente está bajo custodia”, declaró Chau. “Esperamos que el arresto de hoy traiga algo de justicia y el tan ansiado cierre a la víctima y a todos los afectados por estos crímenes”.

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