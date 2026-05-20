Arrestan a hombre de Connecticut por el crimen de una joven ocurrido hace 40 años

Casi 40 años después del asesinato de una joven de 22 años, su presunto asesino fue arrestado.

El Departamento de Policía de Newington anunció el arresto de Charles Berry, de 66 años y residente de Newington, Connecticut, por ser prófugo de la justicia.

El arresto se realizó en coordinación con el Departamento de Policía de Virginia Beach (VBPD), que posee una orden de arresto por cargos relacionados con un homicidio ocurrido en 1986 en Virginia Beach, según informó la policía de Newington en un comunicado de prensa.

Berry fue procesado en el Departamento de Policía de Newington y trasladado al Tribunal Superior de New Britain el martes.

Un gran jurado acusó formalmente a Berry en relación con el asesinato de Roberta Walls, y su fianza se fijó en 2 millones de dólares en Connecticut, según FOX 61, citando a la policía de Virginia Beach.

Su extradición a Virginia está pendiente de la aprobación del tribunal de distrito de Connecticut, según The Virginian-Pilot.

El miércoles 15 de mayo de 1986, a las 6:30 a. m., el cuerpo de Walls fue hallado en el campo detrás de la Escuela Primaria Old Donation, ubicada en el número 1000 de Ferry Plantation Drive, según el sitio web del Departamento de Policía de Virginia Beach (VBPD).

Walls fue encontrada con “signos evidentes de trauma debido a una agresión violenta”, informó la policía de Virginia Beach.

Tenía múltiples puñaladas y había sido violada. Walls fue vista con vida por última vez la noche anterior en la Biblioteca Pública de Bayside, justo enfrente del lugar donde fue asesinada, según la policía.

Walls trabajaba en la biblioteca y se dirigía a encontrarse con amigos, informó WAVY-TV.

En 2017, los detectives utilizaron muestras de ADN conservadas del cuerpo de Walls y del área donde fue encontrada para crear un perfil de una persona de interés, según The Virginian-Pilot.

El análisis ayudó a reconstruir la apariencia del sospechoso más de 30 años después del incidente y descartó la posibilidad de que se tratara de un grupo de personas involucradas en el caso.

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