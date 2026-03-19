Policía de Georgia arresta a presunto violador serial 40 años después de cometer las agresiones

El Departamento de Policía de Lawrenceville y la Oficina de Investigación de Georgia han realizado un arresto en una investigación de violación sin resolver, casi 40 años después de que ocurrieran los crímenes.

En el verano de 1986, las autoridades informaron haber respondido a varios incidentes en Lawrenceville y el condado de Gwinnett, en los que mujeres adultas habían sido agredidas sexualmente en sus apartamentos. El sospechoso, cuya identidad se desconoce, logró escapar antes de que las víctimas pudieran contactar a la policía.

Durante la investigación, los investigadores notaron similitudes, incluyendo la forma en que el sospechoso ingresaba a las casas de sus víctimas y su descripción. A pesar de los intentos por identificar al culpable, el caso permaneció sin resolver durante décadas.

Según se informó en un comunicado, en 2025 los investigadores reabrieron el caso para utilizar análisis forenses modernos y revisar las pruebas recopiladas años atrás. Mediante técnicas de ADN y genealogía forense, las autoridades identificaron a un sospechoso: Glenn Daniel Plybon, de 60 años.

🚨40 Years after he allegedly terrorized women across Lawrenceville and the surrounding area, Lawrenceville Police Department and the Georgia Bureau of Investigation arrested Glenn Daniel Plybon this morning at his home in Oglethorpe County Georgia.



This is Plybon being walked… pic.twitter.com/TpVIzFGdUs — Amy Leigh (@IAmyLeigh) March 18, 2026

El jefe de policía de Lawrenceville, John Mullen, afirmó que los avances en la tecnología de ADN contribuyeron a que se hiciera justicia, una justicia largamente esperada. “Incluso después de casi 40 años, la tecnología moderna y la sólida colaboración entre las agencias policiales nos ayudaron a resolver este caso de hace décadas, a responsabilizar al culpable y a brindar algo de paz a las víctimas y sus familias”, declaró Mullen en un comunicado.

“Sin importar cuánto tiempo haya transcurrido, una nueva pista o un avance tecnológico puede resolver cualquier caso, incluso agresiones sexuales de hace décadas”, afirmó el director del GBI, Chris Hosey. “Toda víctima merece justicia, y no cejaremos en nuestro empeño por conseguirla”.

Los agentes arrestaron a Plybon en su domicilio en el condado de Oglethorpe el miércoles por la mañana. Se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Gwinnett, acusado de múltiples delitos graves de violación.

La investigación continúa activa y se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con el Departamento de Policía de Lawrenceville.

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