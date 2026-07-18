Invitada por Donald Trump, Claudia Sheinbaum viajará a Nueva York para asistir la Final del Mundial

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio a conocer que, tras recibir una invitación de Donald Trump, mandatario estadounidense, para asistir a la Final del Mundial, viajará a Nueva York.

La primera mujer en guiar el destino de México volverá a reencontrarse con el magnate neoyorquino, pero esta vez en el Estadio Metlife y quizá no para hablar de política, sino para disfrutar de un encuentro de fútbol.

El domingo por la tarde, España y Argentina definirán al campeón de la primera edición de una Copa del Mundo disputada en tres países distintos.

Estados Unidos, Canadá y México, además de ser socios comerciales gracias a un tratado popularmente conocido como T-MEC, comparten su gusto por el fútbol de tal suerte que ninguno de sus actuales presidentes desea perderse el momento en que el invitado de honor irrumpa para definir al equipo campeón del certamen, al grito de goool.

“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la Final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque, pues es una invitación directa del presidente de Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro, (Mark) Carney”, indicó Sheinbaum a un grupo de representantes de medios informativos presentes en un evento llevado a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney, volverán a reunirse para participar en un evento futbolístico como lo hicieron en el sorteo mundialista. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP) Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Cabe señalar que la política de izquierda no asistió a la inauguración del Mundial llevada a cabo en México, pues decidió entregarle a una niña indígena que juega fútbol el boleto designado previamente para ella.

La convocatoria de Trump a Sheinbaum se produce días antes de que un grupo de sus representantes se presente en México para participar en tres días de reuniones de trabajo con sus homólogos, esto como parte de una tercera ronda de negociaciones para ajustar el T-MEC a los deseos del hombre que gobierna desde la Casa Blanca.

Se desconoce si, previo o después de la Final del certamen más importante a nivel de selecciones en todo el mundo, Trump contemple una reunión en privado con sus socios comerciales.

Es prácticamente un hecho que, al escuchar el silbatazo del árbitro decretando el final del partido, tanto Sheinbaum como Trump se dediquen unos minutos a gozar del espectáculo brindado por los españoles y argentinos en el terreno de juego.

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