· “The Odyssey” arrasa en la taquilla norteamericana con un espectacular estreno

La esperada película “The Odyssey”, dirigida por Christopher Nolan, conquistó la taquilla de Norteamérica en su primer día. La adaptación del poema épico de Homero recaudó $51 millones el viernes en 3.919 salas, superando ampliamente las previsiones iniciales, según datos de Box Office Mojo.

Aunque las primeras estimaciones situaban la recaudación del fin de semana entre $90 y $100 millones, el excelente desempeño del viernes llevó a los analistas a proyectar que la película podría alcanzar los $120 millones de dólares para el domingo, afirmó Variety.

De confirmarse, “The Odyssey” se convertiría en la tercera película de 2026 en superar los $100 millones en su estreno, uniéndose a “Toy Story 5” ($159 millones) y “Super Mario Galaxy Movie” ($131 millones).

Con estas cifras, el filme protagonizado por Matt Damon como Odiseo se posiciona como el mejor estreno de Nolan desde “El Caballero Oscuro: La leyenda renace” ($160 millones en 2012), y ya superó la recaudación total del fin de semana de estreno de “Interstellar” ($47,5 millones) y se acerca a los $82 millones de “Oppenheimer”.

La cinta cuenta con un elenco de lujo que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo. Todo ello con un presupuesto de $250 millones que parece estar dando sus frutos.

Competencia en taquilla

El resto de la taquilla queda muy rezagado. “Moana” se conformó con el segundo lugar y apenas $5,5 millones el viernes, mientras que “Minions & Monsters” ocupó el tercer puesto con $4,3 millones. “Toy Story 5” y “Evil Dead Burn” completaron el top cinco con cifras muy inferiores.

La epopeya de Nolan promete continuar su exitoso recorrido en las salas de cine, consolidándose como uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año.

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