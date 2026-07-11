Christopher Nolan defiende su película “The Odyssey” ante las críticas

A pocos días del estreno de su esperada adaptación de “The Odyssey”, Christopher Nolan abordó la polémica que rodea al filme, calificando las críticas previas como “irrelevantes” y recurriendo a su experiencia con la trilogía de “Batman” para defender su visión creativa.

En una entrevista con The Telegraph, el cineasta británico respondió a las críticas sobre el reparto, el uso de acentos estadounidenses y diálogos modernos, así como las supuestas imprecisiones históricas que han generado un intenso debate en redes sociales.

“Es algo inherente al oficio”, declaró Nolan. “Pero miren, estas conversaciones que tienen lugar antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque nadie que las tenga sabe aún de qué trata realmente la película” .

El director reconoció que sabía desde el principio que adaptar el poema homérico provocaría una fuerte oposición, pero advirtió que ya está curtido en este tipo de controversias.

Nolan recurrió a su década al frente de la trilogía de El Caballero Oscuro para contextualizar su postura ante las críticas.

La lección de “Batman” y el Joker de Heath Ledger

“Recuerden, pasé 10 años de mi vida lidiando con Batman. Cuando llegué a Batman, los guionistas y dibujantes llevaban casi 65 años trabajando en este querido personaje, y había muchas opiniones encontradas sobre lo que representaba”, recordó.

Añadió: “Lo que aprendí durante mi tiempo en esa trilogía es que no puedes preocuparte por nada de eso. Lo que tienes que hacer es honrar el texto original interpretándolo de la manera más contundente posible“.

El director recordó el escepticismo que enfrentó cuando eligió a Heath Ledger para interpretar al Joker en “The Dark Knight”. En ese momento, el actor era conocido por comedias románticas como “10 Things I Hate About You” y muchos fans cuestionaron la decisión.

“Al final, los fans de la franquicia, incluso cuando hacíamos algo que no era lo que ellos hubieran hecho, disfrutaron de la sinceridad del intento de plasmar en pantalla la mejor versión posible“, añadió Nolan, recordando que Ledger ganó un Oscar póstumo por su interpretación.

Para el director, la lección es clara: “Lo único que puedo hacer es realizar la mejor película posible de la manera más sincera. Es muy diferente a como lo haría cualquier otra persona, pero de eso se trata la adaptación” .

Nolan también defendió su decisión de utilizar diálogos modernos y acentos estadounidenses, explicando que buscaba hacer la historia de Homero más accesible para el público contemporáneo.

“Cuando uno mira el mundo antiguo, la gente tiende a verlo de maneras extrañas y hay mucho prejuicio cultural: se le da una importancia desmedida solo por ser antiguo”, explicó a Channel 4 News.

Expresó: “Cuando uno se acerca al poema, lo que encuentra es algo realmente terrenal, arraigado y accesible”.

El reparto y las críticas en redes sociales

La controversia alcanzó su punto álgido cuando figuras como Elon Musk y el comentarista conservador Matt Walsh criticaron en la red social X la elección de Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya, así como la participación de Elliot Page en el papel de Sinon.

Musk acusó a Nolan de “profanar The Odyssey” y de buscar premios de la Academia “a cualquier costo”, sugiriendo que las decisiones de reparto responden a criterios de inclusión establecidos por la Academia.

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