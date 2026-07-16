Tom Cruise elogia “The Odyssey” de Christopher Nolan

Tom Cruise vuelve a alzar la voz en defensa de la experiencia cinematográfica, y esta vez lo hace arropando la última cinta de Christopher Nolan. El actor acudió a sus redes sociales el jueves, minutos después de asistir a una proyección anticipada de “The Odyssey”, la épica griega del director británico. Allí agradeció a Nolan, a su esposa y socia productora Emma Thomas, y a todo el reparto y equipo técnico que ha hecho posible esta superproducción.

“Wow! Por Chris, Emma y TODO el brillante reparto y equipo. Gracias por una noche increíble en un cine. ¡Estoy deseando verla de nuevo!”, escribió Cruise en el pie de foto de una imagen que le muestra sosteniendo su entrada frente a la sala IMAX 70mm donde proyectaron la cinta.

El reparto

“The Odyssey”, que llega oficialmente a las salas este viernes, traslada al siglo XXI el poema homérico con un reparto coral de lujo. Matt Damon encarna al rey Odiseo en su arduo viaje de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya, donde le esperan su esposa Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland).

El elenco lo completan Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Elliot Page, Travis Scott y Charlize Theron, entre otros. En el momento de redactar esta nota, la cinta ya acumula un 96 % de aprobación en Rotten Tomatoes, respaldo que la crítica ha volcado sobre su ambición narrativa y visual.

Aunque Cruise y Nolan nunca han rodado juntos, ambos comparten una misma bandera: la defensa a ultranza del cine en pantalla grande. “The Odyssey” pasó a la historia como el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm, un formato que ofrece una nitidez y una inmersión sin precedentes.

Cruise, que retrasó el estreno de “Top Gun: Maverick” durante la pandemia para garantizar su exhibición en salas, ve en este logro técnico una prolongación de su propia cruzada.

La apuesta de Cruise con “Maverick” no pudo ser más rentable: la secuela recaudó casi $1.500 millones en todo el mundo y llevó a Steven Spielberg a declarar en 2023: “Salvaste el trasero de Hollywood, y puede que hayas salvado la distribución en cines. En serio, Maverick podría haber salvado toda la industria teatral”.

Mientras la industria celebra el estreno de “The Odyssey”, Cruise ya afina los motores para su próximo proyecto. “Digger”, dirigida por Alejandro G. Iñárritu, llegará a los cines el 2 de octubre. El primer tráiler, lanzado a principios de esta semana, muestra a un actor irreconocible bajo un pesado maquillaje protésico, lo que augura una nueva metamorfosis en su ya legendaria carrera.

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