Tom Cruise comparte detalles sobre su transformación física para Digger

Tom Cruise decidió romper por completo con su imagen de héroe de acción de Hollywood. El actor de 64 años, reconocido mundialmente por realizar sus propios saltos en paracaídas y acrobacias aéreas, dejó a sus seguidores atónitos con un aspecto físico irreconocible para su más reciente proyecto cinematográfico, “Digger”, una comedia negra de tintes satíricos dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

Para encarnar a Digger Rockwell —un excéntrico y poderoso magnate petrolero cuyas decisiones desencadenan una catástrofe ecológica global—, Cruise se desprendió de su habitual silueta atlética. En su lugar, el público verá en pantalla a un personaje de avanzada edad, con cabello canoso y escaso, arrugas profundas, una notable barriga cervecera y prótesis dentales. Es su cambio físico más extremo desde su mítica y divertida participación como Les Grossman en “Tropic Thunder” (2008).

En declaraciones recientes para reconstruir este proceso creativo, Cruise explicó que la construcción estética de Rockwell fue una minuciosa labor de exploración conjunta.

“No es como si ya supiéramos exactamente lo que va a ser desde el principio. Se trata de explorar y descubrir el tono visual, adaptándonos al buen gusto del ojo de Alejandro”, detalló la estrella.

El actor profundizó en los pequeños detalles que definieron al personaje, desde la elección del color de sus icónicas botas de vaquero y el tipo de pantalones cortos, hasta las prótesis faciales que modificaron su fisonomía.

“El comportamiento de un personaje y su movimiento son elementos que se desarrollan a la par del maquillaje. Uno debe preguntarse constantemente durante el proceso: ¿este es nuestro tono? ¿Es drama? ¿Es comedia? ¿Es demasiado? Lo vas calibrando poco a poco”, señaló Cruise, quien confesó además que interpretar a Rockwell representa la culminación de un viejo anhelo profesional: “Este tipo de películas son la razón por la que quise hacer cine. Me tomó 40 años de carrera poder calzarme las botas de Digger Rockwell”.

La cinta, coproducida entre Estados Unidos, Reino Unido y México con un presupuesto de 125 millones de dólares, cuenta con un elenco estelar que incluye a Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed y John Goodman. El filme tiene su estreno programado en cines para el próximo 2 de octubre de 2026.

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