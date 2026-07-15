Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini se suman a la clausura del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la clausura del Mundial 2026 ha comenzado, siendo el 19 de julio cuando solo una de las cuarenta y ocho selecciones participantes se alce con la aclamada Copa del Mundo. Para calentar motores y celebrar esta gran fiesta deportiva, Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber amenizarán el medio tiempo con un show sin precedentes.

Sin embargo la lluvia de estrellas no se detiene ahí. Y es que recientemente, el presidente de la FIFA Gianni Infantino anunció que otro grupo de personalidades del cine, la música y la televisión también se sumarán a la ceremonia de clausura.

Sin brindar detalles sobre en qué consistirá su participación, el italiano agradeció a Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Sherzinger, Tom Cruise, Jennifer Hudson y al influencer IShowSpeed por formar parte de este importante evento.

“El escenario más grandioso del fútbol volverá a unirnos, combinando música, estrellas de talla mundial y un despliegue visual deslumbrante en una ceremonia de clausura inolvidable, previa a la final de la Copa Mundial de la FIFA en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey”, comenzó su mensaje el empresario Gianni Infantino.

De manera puntual, este extendió su agradecimiento a los famosos previamente mencionados: “¡Esta extraordinaria celebración, gracias a IShowSpeed, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Sherzinger, Robbie Williams y Tom Cruise, preparará el escenario para que los dos mejores equipos del mundo compitan por el trofeo más emblemático del deporte y tengan el honor de ser coronados campeones del mundo!”, añadió.

El anuncio no tardó en generar una ola de interacciones en redes sociales que también involucró a algunos de los artistas confirmados, incluyendo a la cantante italiana Laura Pausini, quien emocionada respondió: “Gracias es un gran honor”.

Por su parte, el público también se hizo escuchar con mensajes de apreciación por una ceremonia de clausura sin precedentes. ¿El motivo? Se tratará del primer show de medio tiempo en la historia de los Mundiales.

Sobre dicha presentación se sabe que es producido por Global Citizen y construido musicalmente por Chris Martin, vocalista de Coldplay. El elenco que lo conforma incluye a figuras de talla internacional como: Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay junto al coro PS 22, Burna Boy, Gustavo Dudamel y las apariciones especiales de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

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