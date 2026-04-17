Paramount confirma “Top Gun 3” con Tom Cruise como protagonista

Las sorpresas no paran de llover en CinemaCon 2026 y la más reciente de ellas surgió de la mano de Paramount Pictures. El gigante del entretenimiento confirmó el desarrollo de “Top Gun 3” y el regreso de Tom Cruise a la saga para retomar su rol como protagonista.

De acuerdo con el anuncio lanzado durante la presentación de Paramount Pictures en CinemaCon 2026 en Las Vegas, la tercera entrega de la exitosa franquicia regresará a las pantallas bajo la producción de Jerry Bruckheimer, responsable de las dos cintas anteriores.

“‘Top Gun 3’ está oficialmente en desarrollo con un guion bastante avanzado, reuniendo a Tom Cruise y Jerry Bruckheimer”, declararon los codirectores del estudio, Josh Greenstein y Dana Goldberg ante un salón con más de 6 mil asistentes.

Otro de los nombres confirmados durante la presentación fue el del guionista Ehren Kruger, quien prestó su pluma en “Top Gun: Maverick” y ahora retoma esta labor en un libreto que “ya presenta avances importantes”.

Si bien Paramount no ha revelado la identidad del director que llevará la nueva aventura de Tom Cruise a los cines, reportes apuntan a que sería el cineasta Joseph Kosinski quien está en la mira del estudio para llevar la batuta. Esto luego de haber dirigido la secuela de la saga y haber superado las expectativas.

Además, se dio a conocer que al elenco para “Top Gun 3” podrían reunir a estrellas como Miles Teller y Glen Powell, quienes interpretaron a la nueva generación de pilotos en la entrega lanzada en 2022.

Tom Cruise sorprende en CinemaCon 2026 con el nuevo adelanto de “Digger”

El nombre del galán de Hollywood no solo encabezó los titulares por la noticia de su regreso en “Top Gun 3”, también lo hizo gracias al vistazo exclusivo de su nueva cinta junto al cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, “Digger”.

Dicho avance mostró por primera vez en pantalla la transformación física a la que el famoso se sometió para dar vida al emblemático Digger Rockwell.

Las imágenes causaron revuelo entre la audiencia debido a la apariencia irreconocible del actor; a diferencia de su característico porte atlético y melena castaña, reapareció con canas, complexión robusta, una prótesis nasal y un acento sureño.

Sobre este proyecto, programado para estrenarse en cines el próximo 2 de octubre, Tom Cruise declaró: “Este tipo de películas es la razón por la que quise hacer cine (…) Me llevó 40 años poder ponerme las botas de Digger Rockwell”, explicó la estrella de “Misión Imposible” antes de presentar el adelanto.

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