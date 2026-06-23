Tom Cruise comparte primer adelanto de Digger, filme dirigido por Alejandro González Iñárritu

El regreso a los cines de Alejandro González Iñárritu está cada vez más cerca, y lo hará de la mano de una de las mayores estrellas de Hollywood.

Este martes, Tom Cruise compartió el primer adelanto de “Digger”, el nuevo proyecto cinematográfico del director mexicano que promete no dejar a nadie indiferente.

Alejándose por completo de las acrobacias extremas y la adrenalina que han caracterizado su carrera reciente, Cruise se presenta bajo una faceta radicalmente distinta y prácticamente irreconocible, en un rol con el que apunta de manera directa hacia una estatuilla de la Academia.

For the last 46 years, it has been my privilege to work alongside countless talented artists and crews to create these characters, stories, and films for you all.



I'm looking forward to seeing you at the movies! DIGGER. Only in theaters this October. pic.twitter.com/pgQMYwhUci — Tom Cruise (@TomCruise) June 23, 2026

La producción de Warner Bros, descrita como “una comedia de catastróficas proporciones”, marca el regreso de Iñárritu a la dirección cinematográfica por primera vez desde 2022.

En este primer tráiler se revela a un Tom Cruise transformado. Ataviado con las vestimentas de un sheriff, el actor luce un aspecto envejecido, caracterizado por arrugas marcadas y una cabellera completamente canosa.

La trama de “Digger”, cuyo estreno comercial está programado para el próximo 2 de octubre, sumerge al espectador en un universo de tintes distópicos y futuristas.

Según la sinopsis oficial revelada por la productora, la historia sigue al hombre más poderoso del mundo, quien, tras provocar un desastre global, se embarca en una misión desesperada para demostrar que es el salvador de la humanidad.

Las primeras imágenes sugieren una ácida sátira con paralelismos hacia el panorama político y social de la actualidad, incluyendo escenarios peculiares como un tribunal donde comparece un enigmático personaje con cuernos en la cabeza.

Para Tom Cruise, este largometraje representa una oportunidad de oro en su búsqueda del reconocimiento actoral definitivo. A pesar de haber recibido un Oscar Honorífico en 2025 en reconocimiento a su trayectoria y su visión dentro de la industria cinematográfica, el actor nunca ha logrado alzarse con la estatuilla dorada, sumando tres nominaciones como intérprete y una como productor a lo largo de su carrera.

Bajo la batuta de Iñárritu, responsable de éxitos ampliamente premiados como “Birdman” y “El renacido”, Cruise busca saldar esa deuda histórica con la crítica cinematográfica.

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