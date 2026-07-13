Primer tráiler de “Digger”: Tom Cruise se reinventa por completo bajo la dirección de Iñárritu
“Digger” presenta una trama que mezcla comedia negra, sátira y drama. La sinopsis oficial describe la historia de "el hombre más poderoso del mundo”
Tom Cruise sorprende con su transformación en “Digger”, la nueva película del director Alejandro González Iñárritu. El actor estadounidense deja atrás su icónico papel de héroe de acción para sumergirse en una transformación física y actoral que ya lo sitúa como uno de los grandes favoritos para los próximos premios Oscar.
Con este papel, Cruise se reinventa por completo, después de estar décadas detrás de personajes de acción y de héroes. El actor de 64 años decidió dar un giro radical con “Digger”, su primera colaboración con el aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu.
Iñárritu, ganador del Oscar por “Birdman” y “El renacido”, consiguió lo que parecía imposible: hacer que Cruise se despoje de su imagen de estrella para convertirse en un personaje completamente irreconocible.
Una transformación radical
El primer tráiler de ‘Digger’, publicado por Warner Bros., dejó boquiabiertos a los fans y a la crítica especializada. Cruise aparece irreconocible bajo un elaborado trabajo de prótesis y maquillaje que le proporciona barriga, cabello canoso y ralo, y un rostro visiblemente envejecido.
Su interpretación de Digger Rockwell —el excéntrico multimillonario magnate petrolero— va más allá de lo físico. El actor modifica completamente su voz, sus gestos y su presencia escénica, alejándose de todo lo que había mostrado en la última década .
El propio Cruise reconoció que este proyecto representa el mayor desafío interpretativo de su carrera. “Nunca había tenido algo que me desafiara de esta manera”, confesó durante la presentación del avance en Los Ángeles. “Este es el tipo de película por la que quería hacer cine”.
La relación entre Cruise e Iñárritu comenzó hace años, cuando el actor quedó fascinado con “Amores perros” (2000). El director mexicano llevaba una década desarrollando el proyecto y, en lugar de enviarle el guion, pasó varios días leyéndoselo personalmente para transmitirle su visión .
Sobre la trama
“Digger” presenta una trama que mezcla comedia negra, sátira y drama. La sinopsis oficial describe la historia de “el hombre más poderoso del mundo, responsable de un desastre que amenaza con destruirlo todo y que ahora solo él puede evitar”.
El personaje de Cruise, un magnate petrolero, desencadena un desastre ecológico de dimensiones catastróficas que incluye un tsunami y la amenaza de un conflicto nuclear. Iñárritu define la película como una “comedia de proporciones catastróficas donde la tragedia se convierte en el origen del humor”.
El elenco de lujo incluye a Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D’Arcy. La película, rodada durante seis meses en el Reino Unido, cuenta con la fotografía del oscarizado Emmanuel Lubezki y está filmada en formato VistaVision.
Seguir leyendo:
· Tom Cruise comparte primer adelanto de Digger, filme dirigido por Alejandro González Iñárritu
· Paramount confirma “Top Gun 3” con Tom Cruise como protagonista
· Tom Cruise luce irreconocible en el nuevo adelanto de “Digger”, cinta de Alejandro G. Iñárritu