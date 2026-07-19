Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo durante un funeral en una iglesia de Detroit

Cinco personas resultaron heridas la tarde del viernes durante un tiroteo registrado al término de un servicio funerario en una iglesia de Detroit, Michigan, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió en la Greater Love Tabernacle Church, ubicada en Plymouth Road, donde familiares y amigos despedían a una joven fallecida recientemente en un accidente de tránsito.

Una pelea precedió al tiroteo

De acuerdo con la Policía de Detroit, el incidente comenzó poco antes de las 6:00 p.m., cuando se produjo una pelea mientras los asistentes abandonaban el templo.

Las autoridades indicaron que el presunto atacante sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra la multitud.

Cuatro personas fueron alcanzadas por las balas del sospechoso antes de que un oficial que se encontraba desplegado en la zona respondiera con su arma de servicio.

El agente hirió al presunto atacante y posteriormente lo detuvo.

Todos los heridos sobrevivirán

El jefe de la Policía de Detroit, Todd Bettison, informó que el oficial resultó ileso durante la intervención.

Las autoridades señalaron que las cinco personas heridas, incluido el presunto atacante, tienen alrededor de 20 años.

Según la alcaldesa de Detroit, Mary Sheffield, las víctimas sufrieron heridas en las extremidades inferiores y se espera que todas sobrevivan.

Bettison explicó que la Policía había desplegado agentes en el lugar debido a información previa que hacía prever la posibilidad de incidentes violentos durante el funeral.

No obstante, las autoridades indicaron que todavía no se ha determinado qué originó la pelea que derivó en el tiroteo.

El jefe policial calificó como “héroe” al agente que intervino.

“Nuestro oficial es absolutamente un héroe. No se presenta a trabajar esperando tener que enfrentar una situación así, pero vio la amenaza y actuó”, afirmó Bettison.

Autoridades descartan un riesgo para la comunidad

La alcaldesa Sheffield lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

“Agradezco al Departamento de Policía de Detroit por el trabajo de inteligencia que permitió tener oficiales en el lugar y por el valor que demostraron hoy”, señaló en un comunicado.

La iglesia informó que colabora con las autoridades en la investigación y aseguró que continuará acompañando a la comunidad afectada.

Por su parte, la funeraria encargada del servicio expresó que el acto de violencia interrumpió un momento que debía estar dedicado al recuerdo y al apoyo de la familia.

Las autoridades consideran que se trató de un hecho aislado y afirmaron que no existe una amenaza para la seguridad pública mientras continúan las investigaciones.

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