Clima de hoy en Dallas para este domingo 19 de julio

Este domingo 19 de julio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 99 grados Fahrenheit (37ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos nubes escasas. Además, se estiman ráfagas de viento de hasta 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 79 grados Fahrenheit (26ºC), con una probabilidad de precipitación del 3%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 109ºF (43ºC) de máxima y 109ºF (43ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 101 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:32 h y el crepúsculo será a las 20:34 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 81 y los 102 grados Fahrenheit (27 y 39 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 2% por la mañana, 2% por la tarde y 2% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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