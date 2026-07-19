Código IMEI del teléfono: el dato que ignoras y que te puede sacar de un apuro

El código IMEI de tu teléfono parece un número más dentro de la maraña de ajustes del móvil, pero en realidad es una especie de huella digital única que puede salvarte en situaciones muy complicadas y ayudarte en otras que ni te imaginas.

Qué es el código IMEI y por qué deberías tenerlo a mano

El IMEI viene de International Mobile Equipment Identity y es un código numérico, normalmente de 15 dígitos, que identifica de forma única tu dispositivo móvil en las redes del mundo. No hay dos teléfonos con el mismo IMEI y se asocia al hardware, no a la SIM ni a tu número de teléfono, así que es algo así como el DNI permanente de tu móvil.

Cuando tu teléfono se conecta a la red móvil, envía su IMEI al operador para que pueda reconocer el dispositivo, validar que es legítimo y aplicar las políticas que correspondan, desde el servicio básico hasta bloqueos por robo. Esta lógica convierte al IMEI en un dato mucho más importante de lo que parece porque se usa para:

Identificar modelo, fabricante e incluso variantes del dispositivo.

Verificar si un teléfono está en una lista negra por robo o fraude.

Comprobar compatibilidad con redes y operadores antes de activarlo.

Certificar autenticidad del producto frente a clones dudosos.

Tener tu IMEI apuntado en algún lugar seguro juega a tu favor porque se usa en procesos clave con la operadora, con el fabricante y con servicios de verificación en línea. En resumen, es uno de esos datos que parece irrelevante… hasta el día en que lo necesitas para recuperar el control sobre tu teléfono.

Situaciones en las que el IMEI puede salvarte

El caso clásico es el robo. Si pierdes el móvil o te lo roban, tu operador puede usar el IMEI para bloquear el dispositivo en la red, de manera que no pueda usarse aunque cambien la tarjeta SIM o intenten reconfigurarlo. Es un bloqueo a nivel de infraestructura que convierte al teléfono en poco más que un ladrillo y desincentiva que siga circulando en el mercado negro.

También sirve para algo igual de útil pero menos dramático. Cuando compras un móvil de segunda mano o en páginas de anuncios, puedes introducir el IMEI en servicios de verificación para comprobar si está reportado como robado, si aparece en listas negras o si el modelo que te venden coincide con el que realmente es. Antes de soltar dinero por ese “gangazo”, el IMEI te ayuda a evitar que acabes con un dispositivo bloqueado o sospechoso.

Otra situación donde el IMEI aparece de repente es en la atención al cliente. Muchas marcas y operadores te piden el IMEI para validar la garantía, gestionar reparaciones, tramitar promociones o activar servicios específicos ligados al dispositivo. Tenerlo localizado agiliza todo el proceso, sobre todo si ya no tienes la factura a mano o si estás lejos del propio teléfono.

Incluso cuando no hay drama, el IMEI puede ser útil. Algunos servicios y webs usan el código para mostrarte información técnica oculta del dispositivo, desde el hardware hasta el estado de garantía y detalles de configuración que no están en la caja. Para quienes toquetean móviles de forma habitual, es una herramienta más en el kit de supervivencia digital.

Cómo conocer el IMEI de tu teléfono paso a paso

La parte buena es que obtener tu IMEI es muy sencillo y hay varios caminos. Lo ideal es que lo tengas apuntado en una nota segura, en un gestor de contraseñas o incluso en un documento que puedas consultar si pierdes el móvil.

Estas son las formas más habituales de ver tu IMEI:

Marcando un código desde el teclado: Casi todos los teléfonos, tanto Android como iPhone, muestran el IMEI si marcas *#06# en la app de llamadas. Es instantáneo y no implica hacer ninguna llamada, simplemente aparece una ventana con la información del dispositivo. Para muchos usuarios esta se convierte en la forma más rápida y universal de acceder al IMEI.

Casi todos los teléfonos, tanto Android como iPhone, muestran el IMEI si marcas *#06# en la app de llamadas. Es instantáneo y no implica hacer ninguna llamada, simplemente aparece una ventana con la información del dispositivo. Para muchos usuarios esta se convierte en la forma más rápida y universal de acceder al IMEI. Desde los ajustes del sistema: En Android, puedes ir a Ajustes y entrar en la sección Acerca del teléfono o Información del dispositivo, donde suele aparecer el IMEI junto a otros datos como el número de serie o el estado de la red.

En iPhone, la ruta típica es Configuración, luego General y después Información, donde verás el IMEI entre los datos del dispositivo. Si te gusta tener todo controlado desde software, esta opción es la más limpia.

Revisando la caja y la etiqueta del dispositivo: Si todavía conservas la caja original del móvil, en el lateral suele haber una pegatina con el IMEI junto al código de barras.

En muchos modelos también se imprime el IMEI en la parte trasera del dispositivo o debajo de la batería en los teléfonos con tapa extraíble. Algunos fabricantes lo colocan en la bandeja de la tarjeta SIM o cerca de la ranura de memoria, así que retirar la bandeja puede revelar la etiqueta con el número.

Sin tener el teléfono físicamente contigo: Si pierdes el móvil y no tienes la caja, todavía hay opciones. En Android, puedes entrar en la página Encontrar mi dispositivo de Google, iniciar sesión con la misma cuenta que usas en el teléfono y ver el IMEI dentro de la información del dispositivo vinculado.

En iPhone, la lógica es similar a través de la web de iCloud, dentro de Ajustes y la sección Mis dispositivos, donde se muestra el IMEI asociado. Es una forma muy útil de recuperar el dato a distancia.

Como ves, no es un código inaccesible ni reservado a técnicos. Lo tienes a dos toques en el teclado, a unos cuantos gestos en los ajustes o literalmente impreso en la caja. La clave está en que lo apuntes antes de que lo necesites y no esperes a perder el móvil para buscarlo a la desesperada.

IMEI, seguridad y vida digital más tranquila

Pensar en el IMEI como algo secundario es quedarse corto. Este número se cruza con tu seguridad, con tu economía y con tu relación diaria con el teléfono que llevas siempre encima. Te ayuda a bloquear un móvil robado, a comprobar si un dispositivo de segunda mano es fiable, a gestionar garantías y soporte técnico y a verificar que lo que compras es realmente lo que te prometen.

En un momento en el que llevamos media vida en el smartphone, detalles como el IMEI dejan de ser curiosidades técnicas y pasan a ser piezas clave de tu estrategia personal de seguridad móvil. No hace falta que lo memorices, pero sí que lo tengas localizado y que sepas cómo encontrarlo en segundos, porque es justo ese dato que puede servirte cuando menos te lo esperas y marcar la diferencia entre perderlo todo o mantener el control.

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