Confirman hallazgo de los restos de una madre desaparecida hace siete meses en Idaho

Las autoridades confirmaron el hallazgo de los restos de Chantal Williams, una madre de 24 años que había desaparecido en diciembre de 2025 en el condado de Shoshone, Idaho.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Spokane determinó que los restos óseos encontrados el pasado 5 de julio en el río St. Joe corresponden a Williams, una identificación realizada mediante la comparación de registros dentales.

Desapareció durante una presunta crisis de salud mental

Williams, residente de Deer Park, Washington, fue vista por última vez el 12 de diciembre de 2025 mientras caminaba por la zona de Marble Creek, en el condado de Shoshone.

De acuerdo con las autoridades, en ese momento vestía únicamente una manta y existía la posibilidad de que estuviera atravesando una crisis de salud mental.

Tras su desaparición, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó equipos de buceo, unidades caninas y drones.

Sin embargo, el 18 de diciembre la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone anunció la suspensión de las labores al indicar que se habían agotado todos los recursos disponibles.

Un kayakista encontró los restos

Los restos fueron descubiertos por un kayakista en una laguna poco profunda del río St. Joe.

Según medios locales, el hombre creyó inicialmente que se trataba de huesos de un animal, pero al acercarse comprobó que eran restos humanos y dio aviso a las autoridades.

Posteriormente, el examen forense permitió confirmar la identidad de Williams.

En un comunicado difundido tras la identificación, la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone expresó sus condolencias a la familia.

“Si bien este no es el resultado que nadie esperaba, agradecemos haber podido brindar respuestas y ofrecer un grado de cierre a sus seres queridos”, señaló la institución.

Las autoridades también agradecieron la colaboración de la Oficina del Médico Forense del Condado de Spokane, la oficina del forense del condado de Shoshone, los equipos de búsqueda y rescate y las demás agencias que participaron en la investigación.

Según una campaña de recaudación de fondos impulsada por su hermano y citada por medios estadounidenses, Williams era madre soltera de dos hijos.

En esa publicación también se indicaba que su vehículo había sido localizado en St. Joe River Road, poco después de su desaparición.

La investigación continúa

Aunque la identificación de los restos permitió esclarecer el paradero de Williams, las autoridades no informaron las causas de su muerte ni ofrecieron detalles sobre una posible investigación criminal.

El caso permanece bajo la jurisdicción de las autoridades locales.

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