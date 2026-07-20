Buscan a 66 personas tras naufragio de ferry en Guyana

Las autoridades de Guyana continuaban buscando a 66 personas luego de haber rescatado a otras 67 tras el naufragio en aguas costeras de un ferry con 133 pasajeros y tripulantes a bordo, informó el gobierno.

El ferry, que había zarpado de la capital Georgetown, el sábado por la noche, tenía previsto navegar por mar antes de remontar un río para llegar a Port Kaituma, ubicado en lo profundo de la selva.

“Al mediodía, el Centro de Coordinación continúa supervisando una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Se han rescatado 67 personas: 41 hombres, 11 mujeres y 15 niños. Entre los niños, seis son varones y nueve son niñas”, señaló un comunicado del gobierno.

“El área de búsqueda se ha ampliado de 400 kilómetros cuadrados a 1.070 kilómetros cuadrados (…). Pescadores locales, que conocen bien la zona, también se han sumado a las operaciones”, añadió el texto.

En un video donde habla con familiares de los pasajeros, el ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, indicó que “fue una gran ola la que volcó” el ferry MV Barima.

“Estábamos todos dormidos” cuando la embarcación volcó, dijo Wayne Kitson, un sobreviviente de 18 años, entrevistado por el medio local Kiskadee Watch en Charity, un pueblo de la costa noroeste.

El joven teme que su esposa e hija hayan perecido en el naufragio.

Con heridas leves en el brazo, la pierna y el cuello, dijo que “nadó en el océano desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana” antes de ser rescatado.

A primera hora de la mañana, el primer ministro Mark Phillips informó a la AFP de un balance inicial de 53 personas rescatadas, con la esperanza de que esta cifra aumentara.

Todas fueron llevadas a tierra en la costa noroeste del país.

Sin exceso de peso

Según el comunicado, el barco, con capacidad para “más de 300 personas”, transportaba “116 pasajeros y 17 tripulantes”.

Construido en 1939, según el sitio web Vesselfinder, el MV Barima tiene una capacidad de carga de 284 toneladas.

“En el momento del incidente, el manifiesto del barco indicaba un peso de carga de 268 toneladas”, señaló el gobierno.

El Barima fue sometido a su última revisión en dique seco en 2024 y cumple con su ciclo de mantenimiento obligatorio.

“El buque también opera con motores nuevos y realiza aproximadamente de tres a cuatro viajes mensuales al puerto de Kaituma”, según el comunicado.

El ferry emitió un mensaje de socorro el sábado alrededor de las 23H00 hora local (03H00 GMT), informó el ministro Juan Edghill.

“Mantenemos la esperanza de encontrar” a todos, añadió.

El naufragio es una enorme tragedia para este pequeño país anglófono de América del Sur, con algo menos de un millón de habitantes.

Port Kaituma se encuentra en el interior, en la región de Esequibo, y las embarcaciones navegan por el mar antes de adentrarse en un río para llegar al poblado de destino.

Esequibo, un territorio de 160.000 km² rico en petróleo, ha sido administrado por Guyana durante más de un siglo y se encuentra en el centro de una disputa con Venezuela, ya que ambos países discrepan sobre la demarcación de su frontera común.