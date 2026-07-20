Los Ángeles: el tiempo para hoy lunes 20 de julio

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un lunes con nubes escasas en el cielo. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:56 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:02 h. En total tendremos 14 horas de sol a lo largo de este lunes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 90 grados Fahrenheit (20 y 32 grados Celsius).

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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