Robbie Williams responde a las acusaciones de consumo de sustancias tras vídeo en el Mundial 2026

El cantante británico Robbie Williams se vio envuelto en una controversia viral tras la final de la Copa del Mundo de 2026, cuando una sustancia blanca pareció caer de su rostro durante una entrevista en directo. Sin embargo, el artista de 52 años salió al paso de los rumores con un divertido vídeo en Instagram.

Durante la final del Mundial entre España y Argentina, celebrada el domingo, Williams concedió una entrevista en directo cuando una sustancia blanca cayó de su cara sobre el micrófono. El cantante recogió el objeto y continuó con la entrevista como si nada hubiera ocurrido.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde numerosos usuarios especularon sobre la naturaleza de la sustancia.

La aclaración del cantante

Ante la creciente polémica, Robbie Williams recurrió a Instagram el lunes para ofrecer una explicación. En un vídeo grabado desde su cama, sin camiseta y con el pelo gris despeinado, el artista se disculpó con ironía:

“Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer; fue una falta de profesionalidad absoluta”, comenzó diciendo.

“Y la gente se preocupó por mí, pero no pasa nada porque tenía varias más”, continuó. Más adelante añadió insinuó que se trataba de una menta que se cayó.

La preocupación del público no era infundada. El exintegrante de Take That ha sido abiertamente sincero sobre sus batallas contra el alcoholismo y el abuso de sustancias a lo largo de su carrera.

Williams ha estado en rehabilitación en varias ocasiones, la última en 2007, cuando recibió tratamiento por su adicción a los medicamentos recetados.

En su libro de memorias “Reveal” (2017), el cantante reflexionó sobre los momentos más oscuros de su vida: “Llegué a lugares muy, muy oscuros. La adicción te arrebata la capacidad de sentir. Por eso muere tanta gente por adicción”.

El padre de cuatro hijos también actuó en la ceremonia de clausura antes del partido. Williams interpretó el himno de la Copa Mundial de la FIFA, junto a Nicole Scherzinger y la cantante italiana Laura Pausini.

El evento contó con la presencia de numerosas celebridades de primer nivel, incluyendo a Brad Pitt, Matt Damon, Jay-Z, Beyoncé, Timothée Chalamet y Kylie Jenner, entre otros. En el terreno de juego, España se impuso a Argentina con un marcador de 1-0, alzándose con el trofeo del torneo.

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