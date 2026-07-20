Una jueza federal suspende temporalmente la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Una jueza federal ordenó la suspensión temporal de la fusión entre Paramount y Warner Bros., respondiendo a una demanda presentada por una coalición de 12 estados, liderada por California, que argumenta que la operación violaría la ley antimonopolio.

La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal de Distrito del Norte de California, emitió una orden de restricción de 14 días —prorrogable hasta 28— y fijó una audiencia preliminar para el 3 de agosto.

Los estados demandantes sostienen que la unión de dos de las tres principales programadoras de cable y dos de las cinco mayores distribuidoras cinematográficas reduciría la competencia, encarecería los precios y limitaría la oferta de películas y programas.

El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó el fallo como “una primera victoria crucial” para evitar que esta “megacombinación” se concrete.

Paramount defiende la fusión

Por su parte, Paramount defiende la fusión como legal y procompetitiva, argumentando que crearía un rival más fuerte frente a gigantes del streaming como Netflix y Amazon, y que el mercado actual es más dinámico gracias a nuevos actores como A24 o Amazon MGM.

La compañía confía en demostrar la falta de fundamento de las acusaciones estatales.

Sin embargo, la jueza rechazó la noción de que las eficiencias en el mercado de streaming puedan justificar daños en otros mercados, como el cine o el cable. En su resolución, destacó que el equilibrio de intereses y el interés público en hacer cumplir las leyes antimonopolio inclinan la balanza a favor de la medida cautelar.

Paramount había aceptado no cerrar la transacción antes del 22 de julio y ofreció extender esa pausa hasta 30 días. No obstante, si el acuerdo no se cierra antes del 30 de septiembre, la compañía empezaría a deber millones de dólares diarios a los inversores de Warner Bros. En los casos antimonopolio, la concesión de una orden judicial suele ser determinante, y si se mantiene, la operación tiende a fracasar antes de llegar a juicio, según análisis de expertos.

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