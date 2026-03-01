El codirector ejecutivo de Netflix se pronuncia tras perder la oferta de Warner Bros. Discovery: “Confío en que no nos afecte”

En una entrevista con Lucas Shaw de Bloomberg, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, habló después de la fallida adquisición de Warner Bros. Discovery, un acuerdo que finalmente fue capturado por Paramount en una de las batallas corporativas más seguidas de los últimos tiempos.

Sarandos no escatimó calificativos al referirse a la estrategia de su competidor. Cuando Shaw mencionó que Netflix estaba “tratando con un comprador inusual”, el ejecutivo fue directo: “Inusual, sí, inusual, irracional, como se le quiera llamar. Será fascinante ver los próximos pasos”.

A pesar de la derrota, Sarandos se mostró confiado en la posición de su empresa. “Confío en que nuestro futuro no nos afecte. De hecho, quizá sea una ventaja para nosotros. Pero espero equivocarme por el bien de la industria”, añadió, dejando entrever su escepticismo sobre el éxito de la operación liderada por Paramount.

¿Posible injerencia política?

Según Sarandos, la presión ejercida por el presidente Donald Trump contra el acuerdo tuvo un impacto directo en los accionistas de Warner Bros., pero no por las razones que se podrían pensar. “Sale mucho más barato hacer ruido que subir la oferta”, explicó Sarandos.

“Así que primero probaron esa opción. Una vez que quedó claro que no estábamos en el negocio de CNN, perdió mucho interés. Nuestro acuerdo ya no le importaba tanto”.

Finalmente, el ejecutivo de Netflix detalló los motivos que llevaron a la plataforma de streaming a retirarse de la puja. Lejos de dejarse llevar por la emocionalidad del momento, Sarandos afirmó que la decisión se basó en una estricta disciplina financiera.

“Teníamos un rango muy ajustado de lo que estaríamos dispuestos a pagar e hicimos esa oferta al cerrar el trato. No nos habíamos movido mucho, salvo por el pago en efectivo, lo que aceleró el trato”, aseguró.

“Estoy contento con cómo entramos y con cómo salimos”, sentenció Sarandos. “Supimos de inmediato, cuando recibimos la notificación el jueves de que tenían una oferta superior y los detalles del trato. Sabíamos exactamente qué íbamos a hacer”.

