Paramount se consolida tras salida de Netflix de la disputa por Warner Bros. Discovery

Después de varios meses en la lucha por hacerse de Warner Bros. Discovery, esta semana Netflix dio un paso atrás, dejando como único jugador a Paramount, quien tras varios rechazos por parte del conglomerado decidió mantenerse en la mesa de negociación con una oferta millonaria.

Este jueves, Netflix dijo en un comunicado haberse negado a aumentar su propuesta por Warner. “El acuerdo ya no es atractivo financieramente, por lo que rechazamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, dijo la plataforma de Streaming.

La oferta de Netflix alcanzaba tan solo los $27 dólares por acción a la compra del negocio de streaming y los estudios de WBD, y si bien, los ejecutivos de Warner se inclinaban por esta oferta, la puja por parte de Paramount ante los accionistas se inclinaba más a su favor.

Ante la salida de Netflix de las negociaciones, David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery comentó: “Estamos entusiasmados con el potencial de una fusión de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, y estamos ansiosos por comenzar a trabajar juntos para contar historias que conmueven al mundo”.

Además, Zaslav expresó que “una vez que nuestra Junta Directiva vote a favor del acuerdo de fusión con Paramount, se generará un enorme valor para nuestros accionistas”, dijo.

De acuerdo con los últimos detalles de la oferta de Paramount, se ofrecía hasta $31 dólares por acción por el 100% del conglomerado lo que equivale a unos $110 mil millones de dólares.

De cerrar el trato se unirían las plataformas y estudios de WBD, incluyendo sus canales HBO y CNN, con los de Paramount, haciéndose con más del 20% del mercado de streaming; no obstante, la negociación deberá enfrentarse a una evaluación regulatoria, ya que impactará en gran manera al mercado.

Finalmente, la retirada de Netflix no solo deja a Paramount como único ofertante, sino que provocó una gran subida de las acciones de WBD, alcanzando el 9%, lo que da señales de que algunos inversores ya estaban esperando la noticia.

