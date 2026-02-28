Fuentes afirman que Netflix planea revivir ‘The Crown’ para una serie sobre el escándalo del expríncipe Andrés

La maquinaria de Hollywood ya está en marcha para capitalizar uno de los escándalos más sonados de la realeza británica en las últimas décadas: el arresto y la desgracia pública del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor por sus vínculos con el financiero Jeffrey Epstein.

Y a la cabeza de esta carrera mediática se encuentra Netflix, que según informes, planea revivir su aclamada serie ‘The Crown’ para contar esta historia.

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, el gigante del streaming estaría en conversaciones avanzadas con Left Bank Pictures, la productora detrás de ‘The Crown’, para desarrollar una serie limitada que abordaría el escándalo del ex duque de York.

La fuente citada por el medio señala que “los acontecimientos de la semana pasada son históricos y sin precedentes”, en referencia al arresto del ex príncipe, ocurrido el pasado 19 de febrero, el mismo día de su 66º cumpleaños.

Sobre el arresto del expríncipe

Mountbatten-Windsor fue detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntamente haber enviado documentos comerciales confidenciales a Epstein.

La denuncia fue presentada un mes antes por el activista antimonárquico Graham Smith. Tras permanecer 11 horas bajo custodia, donde se le tomaron fotos policiales, huellas dactilares y muestras de ADN, fue puesto en libertad. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua.

La idea de utilizar la marca ‘The Crown’ para este proyecto no es casual. La serie original, que se emitió durante seis temporadas entre 2016 y 2023, cosechó 21 premios Emmy y narró con detalle algunos de los momentos más turbulentos de la familia real, como la abdicación de Eduardo VIII o la muerte de la princesa Diana.

Según la misma fuente, la historia de Andrés es “tan dramática, si no más, que todo lo mostrado en la serie original”, lo que la convierte en un candidato perfecto para una entrega especial.

La respuesta de la familia real no se ha hecho esperar. El rey Carlos III emitió un comunicado expresando su “más profunda preocupación” por las acusaciones que pesan sobre su hermano, aunque se mostró cauto: “La ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que hiciera más comentarios”. Mientras tanto, en círculos gubernamentales se baraja la posibilidad de introducir una legislación que elimine a Andrés de la línea de sucesión al trono.

Netflix no sería el único interesado

Pero Netflix no es el único interesado en llevar este escándalo a la pantalla. Según fuentes de Disney Studios y Amazon MGM, ambos estudios también están buscando producir proyectos relacionados con el caso. “Nos han bombardeado con guionistas que quieren traernos esta historia. Hollywood está en plena competencia por ser el primero en estrenar una película sobre Andrés”, aseguró una fuente de Disney al Daily Mail.

Además, el guionista Jeremy Brock, conocido por su trabajo en ‘A Very Royal Scandal’ de Amazon MGM, confirmó el interés generalizado, afirmando que tanto Netflix como Amazon están “100 %” en conversaciones para desarrollar un drama basado en este caso.

Seguir leyendo: