Joaquin Phoenix, Tiffany Haddish y más famosos rechazan la compra de Warner Bros. por Paramount

Las voces de miles de actores, escritores, cineastas y productores del cine y la televisión se han hecho escuchar en contra de la posible compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. Esto a través de una carta difundida por The New York Times y que incluye la firma de estrellas de renombre como Joaquin Phoenix, Tiffany Haddish y Yorgos Lanthimos.

De acuerdo con el escrito, la preocupación principal de la escena audiovisual es que la fusión de estos dos estudios agravaría la crisis que vive actualmente el entretenimiento en Estados Unidos y otras regiones del mundo.

La carta, coordinada por la Committee for the First Amendment (liderada por la actriz Jane Fonda), insiste que la consolidación de Paramount y Warner Bros. Discovery amenaza la diversidad de contenidos, la competencia en la industria y la supervivencia a largo plazo de las producciones independientes.

“Hablamos de menos oportunidades para creadores, menos trabajos a lo largo del ecosistema de producción, costos más altos y menos opciones para el público en Estados Unidos y en el mundo“, recita el escrito.

Como ejemplo, los famosos hablan del actual “descenso abrupto en el número de películas producidas y estrenadas, junto con un estrechamiento en el tipo de historias que se financian y distribuyen“.

En este sentido, lamentan que cada vez más “entidades poderosas deciden qué se produce y con qué condiciones”, dejando a creadores y empresas independientes con menos caminos viables para sostener su labor.

Para concluir, el grupo de más de mil creadores audiovisuales aseguró que este monopolio solo dañaría el crecimiento y difusión del arte. Además, se dijo que “la competencia es esencial para una economía sana y una democracia vigorosa”.

“La concentración de medios ya ha debilitado una de las industrias globales más influyentes de Estados Unidos, la cual ha modelado la cultura y conectado a personas en todo el mundo”, estipuló la carta también firmada por el Democracy Defenders Fund, de Norm Eisen; y la Future Film Coalition, agrupación de cineastas independientes.

Este grito de ayuda por parte de Hollywood se da a solo unos meses de que Paramount y su director general David Ellison lograran vencer a Netflix en la puja por obtener Warner Bros. Discovery; la compra en cuestión estaría valuada en poco más de $110 mil millones de dólares.

Pese al cierre de acuerdo, la compra oficial de dicha productora aún está prevista a completarse a mitad de este 2026. No obstante, se mantiene sujeta a la decisión de los accionistas y las autoridades regulatorias.

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