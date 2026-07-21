Análisis revela que parte de los estadounidenses no alcanzan el umbral necesario para la seguridad financiera

Para muchos estadounidenses, alcanzar la seguridad financiera puede convertirse en una gran meta, sobre todo en medio de un alto costo de vida, donde lograr los hitos más importantes como vivienda propia, bienes, ahorros y cómoda jubilación se han vuelto cuesta arriba.

Un estudio reciente, desarrollado por el Instituto Aspen, reveló que tres de cada cuatro estadounidenses no logran hacer frente a los problemas o dificultades financieras, ya que no cuentan con lo que han denominado “riqueza esencial”, la cual es un ahorro neto del salario de al menos seis semanas.

Según la investigación, solo el 29% de las personas entrevistadas mayores de 60 años cumplen con estos criterios esenciales de riqueza, siendo esta la población con el nivel más alto en comparación con las otras generaciones, quienes no están logrando alcanzar el umbral necesario para lograr una seguridad financiera duradera.

Al respecto, Steven Brown, director de conocimientos y evidencia del Instituto Aspen Financial, comentó que, actualmente, “la mayoría de las personas sienten que no puede salir adelante y que no tiene suficiente”, dijo.

Esta tendencia ha llevado a un sentimiento generalizado de frustración sobre el futuro financiero y, pese a que la economía ha mostrado resiliencia, muchos factores siguen afectando, como, por ejemplo, el bajo ritmo de contratación y los elevados precios de muchos bienes que no se equiparan con los ingresos actuales.

Aunque, para Brown, “la riqueza no es solo una cuestión material, también brinda tranquilidad y capacidad para tomar decisiones y elecciones”. Según el análisis, concentrar la atención más en la riqueza acumulada que en los ingresos dará una perspectiva más clara sobre qué se puede o no lograr financieramente en un futuro.

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