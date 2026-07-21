¿Cuáles son los estados en EE.UU. donde se tardará más en saldar la deuda de tarjetas de crédito?

En un informe publicado a principios de este año por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda general de los hogares estadounidenses había alcanzado un máximo histórico de $18,8 billones de dólares entre enero y marzo, siendo los saldos pendientes en tarjetas de crédito uno de los factores que ha influido de manera negativa en los presupuestos familiares.

En este sentido, la empresa de finanzas personales WalletHub analizó cuáles son los estados en Estados Unidos donde los habitantes se tardarán más en saldar su deuda de tarjetas de crédito, teniendo en cuenta que se prevé que a finales de este año aumente a un total de $1.4 billones de dólares.

Al respecto, Chip Lupo, analista de WalletHub, comentó que “analizar la deuda media de tarjetas de crédito en un estado puede dar una buena idea de si sus habitantes tienen dificultades económicas o si, por el contrario, les va bien en comparación con los de otros estados. Sin embargo, también es importante considerar cuánto destinan los residentes al pago de sus deudas cada mes”.

De acuerdo con el informe para determinar los saldos adeudados y los tiempos de pago, los investigadores de WalletHub analizaron datos tanto de la Reserva Federal y la Oficina del Censo de los Estados Unidos como de TransUnion en los 50 estados del país e implementaron la calculadora de pago de tarjetas de crédito de la propia empresa.

Los analistas concluyeron que estos son los estados con los plazos de amortización más largos:

1. Distrito de Columbia

2. Alaska

3. Vermont

4. Colorado

5. Connecticut

6. Washington

7. Massachusetts

8. Nuevo México

9. Nuevo Hampshire

10. Oregón

Para Lupo, “los pagos medios bajos conllevan plazos de pago prolongados, lo que a su vez genera altos intereses acumulados. Por ejemplo, la deuda media de tarjetas de crédito en Vermont es relativamente baja, pero este estado ocupa el tercer lugar entre los que presentan mayores problemas de endeudamiento debido a los bajos pagos mensuales promedio”, dijo.

En el caso del Distrito de Columbia, que ocupa el primer lugar en la lista, la deuda media es de $3,647 dólares, repartida entre un promedio de tres tarjetas de crédito por persona. “El residente promedio paga $255 dólares al mes por su deuda de tarjeta de crédito, lo que significa que tardaría un promedio de más de 16 meses en saldarla y acumularía $541 dólares en intereses durante ese tiempo”, destaca el informe.

Por otro lado, WalletHub también reveló los resultados de su encuesta sobre la relación que tienen los estadounidenses en cuanto al uso y deudas en sus tarjetas de crédito.

El documento detalló que más del 60% de los estadounidenses afirman gastar su dinero para mejorar su estado de ánimo; sin embargo, el 69% se sienten inseguros respecto a sus finanzas y, aunque 2 de cada 5 personas tienen miedo de pedir asesoramiento financiero, el 80% mencionó que tener un presupuesto les hace sentir más seguros económicamente.

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