El Museo de la Academia de Cine anunció su nueva exposición, titulada “Cinelandia: Celebrando el cine mexicoamericano”, que abrirá sus puertas en la galería Marilyn y Jeffrey Katzenberg a partir del 25 de septiembre de 2027.

De acuerdo con un comunicado, esta obra se dividirá en cinco galerías temáticas que explorarán: la relación entre Hollywood y México durante las eras del cine mudo y clásico; la producción cinematográfica durante el Movimiento Chicano de los años 60; el auge del cine narrativo chicano popular en las décadas de 1980 y 1990, así como la influencia del Nuevo Cine Mexicano en los años 90 y 2000; el fandom y la popularidad de las películas de género desde los años 60 hasta la actualidad; y las películas contemporáneas de animación, ciencia ficción y fantasía que se inspiran en la cultura mexicana para reimaginar la identidad y la historia.

“Cinelandia revela la riqueza, diversidad y resiliencia de las experiencias mexicoamericanas y mexicanas, al tiempo que impulsa nuevas conversaciones a través del poder duradero del cine”, afirmó Amy Homma, directora y presidenta del Museo de la Academia y de la Colección de la Academia. “Estamos encantados de presentar una exposición que busca construir comunidad mientras celebra una hermosa historia de logros cinematográficos”.

Dentro de las obras destacadas se encuentran: Babel (2006), El libro de la vida (2014), Coco (2017), Cronos (1992), Drácula en español (1931), El Norte (1982), Enamorada (1946), Del crepúsculo al amanecer (1996), La Bamba (1987), Mexican Spitfire (1940), Mi familia (1995), La sal de la tierra (1954), Santa (1932), Selena (1997), Sleep Dealer (2008), Yo soy Joaquín (1969), Y tu mamá también (2001) y Zoot Suit (1981), entre otras.

El Museo de la Academia rinde homenaje al cine mexicoamericano. Crédito: Cortesía

Además, se detalló que la iniciativa contará con cientos de objetos originales y poco vistos, incluidos vestuarios, utilería, carteles, fotografías y mucho más.

“Esta exposición celebra las extraordinarias y vastas contribuciones de cineastas, artistas y audiencias a la historia del cine, al mismo tiempo que reconoce las complejidades de la representación en pantalla”, señaló la curadora asociada Sophia Serrano. “Al reunir películas que abarcan más de un siglo, invitamos a los visitantes a ver cómo el cine ha servido como un espacio de expresión cultural, resistencia, creatividad y comunidad”.

“Cinelandia: Celebrando el cine mexicoamericano” estará disponible del 25 de septiembre de 2027 al 23 de julio de 2028, y será la séptima muestra a gran escala del museo en la galería Marilyn y Jeffrey Katzenberg.

Exposiciones previas incluyen: Hayao Miyazaki (2021–22), Regeneration: Black Cinema 1898–1971 (2022–23), John Waters: Pope of Trash (2023–24), Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema (2024–25), Jaws: The Exhibition (2025–26) y The Horror Show, que está próxima a abrir este 26 de septiembre de 2026.

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