“Obsession” se corona como la película de terror más exitosa del siglo XXI

El cine de terror tiene un nuevo referente. Y es que “Obsession” se ha consolidado como la película original más taquillera del siglo XXI, tras alcanzar cifras récord en la taquilla mundial.

De acuerdo con cifras listadas por el sitio especializado Box Office Mojo, la producción logró recaudar $426.7 millones de dólares a nivel mundial, número que la coloca por encima de cualquier otra cinta de terror original estrenada en lo que va del año 2000.

Es así como “Obsession”, dirigida por Zach Cregger, logró superar a títulos de gran impacto en el siglo XXI, incluyendo a: “Signs”, que obtuvo $408.2 millones de dólares, y la ganadora del Oscar, “Sinners”, con $370.9 millones de dólares.

Es importante aclarar que si bien existen otras películas de terror estrenadas en este periodo que registran cifras superiores a las de “Obsession”, estas corresponden a adaptaciones o secuelas. Algunas de estas son: “It”, “I Am Legend” y “World War Z”.

Los casi $426,000,000 de dólares recaudados por este filme lo colocaron en el décimo lugar entre las cintas de terror con mayor recaudación de todos los tiempos. Dicho ranking la coloca por debajo de “The Exorcist”, que registró $430.8 millones de dólares durante su exhibición en cines en diciembre de 1973.

La hazaña cobra mayor relevancia debido a que el largometraje fue realizado con un presupuesto de $750,000 dólares.

El éxito de la cinta “Obsession” no solo se atribuye a su interesante trama y calidad de producción, sino también al gran elenco que la conforma. Dentro de la lista se encuentran: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan, Cary Christopher y June Diane Raphael, entre otros.

Tras su éxito en las salas de cine del mundo, la película hará su gran debut en la plataforma de streaming Peacock el próximo 17 de julio en Estados Unidos. En Latinoamérica, estará disponible en Universal+ a partir del 24 de julio de 2026.

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