“Toy Story 5” supera los $800 millones y apunta a la cima de la franquicia

La saga de juguetes más querida del cine sigue demostrando que su magia no tiene fecha de caducidad. “Toy Story 5” alcanzó un nuevo hito en taquilla al superar los $800 millones en ventas globales, consolidándose como uno de los grandes éxitos cinematográficos del año, según indica Box Mojo Office.

Tras solo tres fines de semana en cartelera, la quinta entrega de Pixar generó $381 millones en Estados Unidos y $427.3 millones en los mercados internacionales, elevando su total mundial a unos impresionantes $808.6 millones.

Con este ritmo de crecimiento, la producción se perfila para superar los $1.000 millones y rebasar la marca de “Toy Story 4”, que en 2019 obtuvo $1.070 millones y actualmente es la cinta más taquillera de la franquicia de Disney y Pixar .

Actualmente ocupa el tercer lugar entre los estrenos de Hollywood con mayor recaudación del año, solo por detrás de La película de “Super Mario Galaxy” ($1.009 millones) y el biopic “Michael” ($991 millones). Dado que ambas producciones ya se encuentran en la etapa final de su exhibición en cines, se espera que “Toy Story 5” las supere en las próximas semanas.

Un estreno para la historia

La película llegó a los cines a mediados de junio y debutó con $160 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos, estableciendo un nuevo récord para la saga. Esta cifra superó ampliamente el estreno de “Toy Story 4”, que había conseguido $120 millones en 2019.

A nivel internacional, el éxito fue igualmente arrollador, con $152 millones en taquilla durante el primer fin de semana, alcanzando una recaudación mundial de $312 millones en sus primeros días. Este desempeño representó además el segundo mejor debut de una película animada en la historia, solo detrás de “Los Increíbles 2”, que recaudó $182.7 millones en su lanzamiento.

El filme mantiene un sólido desempeño gracias a la buena respuesta del público familiar, las críticas favorables y el reconocimiento de una de las franquicias más exitosas de Pixar, incluso frente a la competencia de otras producciones infantiles como “Minions & Monsters”.

La quinta película de la saga ha sido la más costosa de la franquicia, con un presupuesto estimado de $250 millones de dólares. Sin embargo, ya recaudó su inversión únicamente con la venta de boletos.

El elenco de voces original regresa encabezado por Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie), manteniendo la esencia que ha conquistado a varias generaciones.

Las críticas han sido muy favorables y el público otorgó a Toy Story 5 una calificación “A” en CinemaScore, lo que sugiere que debería mantenerse en cartelera durante semanas y continuar su imparable ascenso en la taquilla mundial.

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