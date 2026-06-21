“Toy Story 5” arrasa en taquilla: el regreso de Woody y Buzz conquista el mundo

Woody, Buzz Lightyear y Jessie están demostrando que su magia sigue intacta. “Toy Story 5” dominó la taquilla con $160 millones de dólares en 4.425 cines de Norteamérica, situándose en el extremo alto de las expectativas y asegurando el mayor estreno nacional del año, por encima de “Super Mario Galaxy Movie” de Universal ($131,7 millones), según reseñó Variety.

La secuela animada también ocupa el puesto de mayor inicio en la querida franquicia “Toy Story” de Disney y Pixar, superando el récord establecido por “Toy Story 4” en 2019 con $120 millones. Además, logró el segundo mayor fin de semana de estreno animado de la historia, solo por detrás de “Los Increíbles 2” en 2018, que alcanzó los 182,7 millones de dólares.

En el extranjero, “Toy Story 5” se estrenó con $152 millones, sumando una cifra global sensacional de $312 millones. Los territorios más importantes fuera de Estados Unidos y Canadá fueron México con $26,6 millones, el Reino Unido con $20 millones, China con 18 millones y Francia con 7,2 millones, según datos de Box Office Mojo.

La cinta está llamada a convertirse en la más taquillera de la franquicia, superando los $1.070 millones que acumuló “Toy Story 4”.

Una historia que conecta con el público

Dirigida por el veterano de Pixar Andrew Stanton, la quinta entrega sigue a Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) y la pandilla de juguetes antropomórficos mientras su dueña Bonnie se vuelve adicta a su nuevo gadget favorito, una tableta inteligente para niños conocida como Lilypad.

La película aborda un tema muy actual: en un mundo donde los niños han cambiado los juguetes por tablets, ¿todavía importan los juguetes?

La banda sonora cuenta con Taylor Swift, quien escribió una nueva canción, “I Knew It, I Knew You”, para la película, una pieza inspirada en el personaje de Jessie que explora sus relaciones con Woody y Buzz.

“Toy Story 5” ha recibido excelentes críticas (94% en Rotten Tomatoes) y puntuaciones del público (nota “A” en las encuestas a pie de urna de CinemaScore).

Aunque algunos críticos señalan que la película no alcanza las cotas de la trilogía original y que no profundiza lo suficiente en su premisa sobre la tecnología, la mayoría coincide en que es una gran película por derecho propio, una mejora respecto a la cuarta entrega y lo mejor que Pixar ha hecho en años.

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