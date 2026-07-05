La película “Minions & Monsters” registra el peor debut de la franquicia

A pesar de su estreno en el número uno, “Minions & Monsters” no tuvo el éxito esperado durante el fin de semana del 4 de julio. La película, una parodia del viejo Hollywood ambientada en la década de 1920, recaudó $61,4 millones en su fin de semana de estreno de cinco días y solo $36,4 millones en el período de tres días, la cifra más baja de la franquicia, según lo que registró Box Mojo Office.

Esto representa un descenso significativo con respecto a entregas anteriores; hace dos años, “Mi villano favorito 4” recaudó $120 millones en cinco días, y en 2022, “Minions: El origen de Gru” alcanzó los $122 millones en el mismo período.

La película, producida con un presupuesto de $85 millones de dólares, recibió buenas críticas, con una calificación del 91% en Rotten Tomatoes y una nota A- en CinemaScore, pero el rendimiento doméstico sugiere un posible cansancio del público por una franquicia que ya suma siete entregas en 16 años.

La situación general de la taquilla durante el fin de semana festivo fue lenta, con una recaudación total de aproximadamente $121 millones de dólares, una cifra que no alcanza los niveles habituales para estas fechas , según indicó Variety.

Varios factores podrían haber influido, como la celebración del 4 de julio en sábado, que desvió al público hacia barbacoas y fuegos artificiales, y la competencia directa con “Toy Story 5,” que sigue absorbiendo parte del público familiar.

Aun así, las noticias son mejores en el extranjero, donde “Minions & Monsters” recaudó $98,4 millones de dólares, lo que eleva su total mundial a $159,8 millones. A pesar del tropiezo inicial, la película tiene potencial para mantenerse durante el verano y se espera que sea rentable para el estudio.

Oras películas en el top 5

La competencia más cercana, “Toy Story 5” de Disney y Pixar, se mantiene firme en el segundo puesto con $31 millones de dólares en su tercer fin de semana. A nivel mundial, la película ya acumula $764,3 millones, siendo la tercera película más taquillera del año.

Disney está especialmente entusiasmado con su rendimiento en Japón, donde recaudó $14,6 millones, el mayor estreno jamás logrado por un estudio de Hollywood en el país.

La gran sorpresa de la semana llegó de la mano de “Young Washington” de Angel Studios, que superó las previsiones al alcanzar el tercer puesto con $20,8 millones de dólares en su primer fin de semana.

La película, protagonizada por William Franklyn-Miller y que narra las aventuras de un joven George Washington, se ha convertido en un éxito inesperado coincidiendo con el 250 aniversario de Estados Unidos.

Otros estrenos recientes no han corrido la misma suerte; “Supergirl” de DC Studios sufrió una brutal caída del 74 % en su segunda semana, pasando al cuarto puesto con solo $9,6 millones.

Por último, “Disclosure Day” de Steven Spielberg completó el top cinco, recaudando $6 millones en su cuarto fin de semana, acumulando un total mundial que supera los 200 millones de dólares.

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