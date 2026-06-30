“Backrooms” regresará a los cines con una versión extendida el 3 de julio

El público podrá disfrutar una vez más de la cinta “Backrooms” en las salas de cine de Estados Unidos. De acuerdo con A24, la película dirigida por Kane Parsons regresará a las salas durante el fin de semana del 4 de julio con una edición especial que incluirá contenido adicional.

La nueva versión llevará por título “Backrooms: Everything Must Go Edition” y pondrá a disposición de la audiencia 15 minutos extra de material nunca antes visto, alcanzando una duranción total de 2 horas con 6 minutos.

El anuncio fue difundido a través del sitio web de AMC Theatres, el cual detalló que la edición extendida de “Backrooms” también incluirá una escena exclusiva ubicada después de los créditos, creada por el director Kane Parsons.

Será el próximo 3 de julio cuando el público podrá disfrutar de esta nueva edición en todas las salas de cine de Estados Unidos, anticipando un buen recibimiento en taquilla.

Y es que no podemos olvidar que desde su estreno en mayo de este año, “Backrooms” ha recaudado más de $330 millones de dólares a nivel mundial.

Estas cifras lograron que se convirtiera en la película con mayor recaudación en la historia del estudio independiente A24, así como en uno de los estrenos más rentables del año dentro de una selección que incluye a “Michael” y “The Devil Wears Prada 2”.

La historia que cautivó al mundo entero está dirigida por Kane Parsons y sigue a un operador de una tienda de muebles, interpretado por Chiwetel Ejiofor, quien descubre una serie infinita de espacios vacíos en el sótano de la tienda departamental donde trabaja.

Pese a este éxito, la producción se enfrentará a una cartelera competitiva durante el periodo vacacional, pues en taquilla se encuentran activas películas como “Toy Story 5”, de Disney y Pixar, así como “Minions & Monsters”, por mencionar algunas.

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