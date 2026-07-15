El mundo del séptimo arte se encuentra de luto con el lamentable fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre, quien era considerada uno de los últimos rostros de la Época de Oro del cine mexicano, a los 95 años de edad.

La noticia fue confirmada durante las primeras horas de este 15 de julio por la Asociación Nacional de Intérpretes, la cual rindió un breve homenaje a su trayectoria por medio de un conmovedor mensaje.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre (…) Fue una de las actrices más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano“, precisó el escrito difundido a través de redes sociales.

“Célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”, continuó el comunicado.

Para finalizar, el consejo lanzó unas palabras de aliento a los seres queridos de la famosa: “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

La muerte de Elsa Aguirre marca el fin de una era en la escena actoral en México. Y es que, junto a ella, desaparece una de las últimas figuras sobrevivientes de la camada de actores que edificó el cine de oro en México. Previo a su muerte, el público también despidió a su colega Silvia Pinal.

Elsa Aguirre y su huella en el cine mexicano

La actriz Elsa Aguirre debutó en la pantalla grande en 1946 y se mantuvo vigente con una carrera de más de ocho décadas, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la escena actoral mexicana.

A propósito de esta amplia trayectoria, la histrionisa fue reconocida por el gobierno de Morelos durante una ceremonia especial que tuvo lugar en abril de este año, en el Teatro Ocampo de Cuernavaca.

Muere la actriz Elsa Aguirre, ícono de la Época de Oro del cine mexicano. Crédito: Mezcalent

Dentro de su lista de proyectos destacan: “La mujer que yo amé”, “Acapulco”, “Las figuras de arena” y “La muerte de un gallero”. Sin embargo, uno de sus momentos más comentados en pantalla se dio en la cinta “Cuidado con el amor”, que data del año 1954 y en la que Pedro Infante le dedica el tema “Cien años”.

Su última aparición pública tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando concedió una entrevista a la revista mexicana TV Notas. De dicho encuentro destacó que la estrella del cine apareció con un tanque de oxígeno, aunque pronto aseguró que su estado de salud era estable: “Me siento bien. Me cuido más que nunca, hasta el último momento”, comentó en ese entonces.

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