Trump investiga becas de Harvard para estudiantes internacionales por posible discriminación

La administración de Donald Trump abrió una nueva investigación contra Harvard para determinar si algunos programas de ayuda financiera destinados a estudiantes internacionales podrían estar excluyendo de manera indebida a ciudadanos estadounidenses.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que informó que revisará programas financiados con aportaciones provenientes de China. La investigación busca establecer si ciertas becas o apoyos económicos reservados para estudiantes de determinados países podrían constituir una forma de discriminación basada en el origen nacional.

Departamento de Justicia pone la lupa sobre fondos chinos

De acuerdo con información publicada por la agencia AP, las autoridades federales señalaron que las declaraciones de Harvard sobre financiamiento extranjero han generado preocupaciones relacionadas con el cumplimiento de las leyes de derechos civiles.

La revisión se centra en programas de ayuda económica respaldados por donantes chinos. Según el DOJ, algunas contribuciones habrían sido destinadas exclusivamente a estudiantes de ciertos países, una práctica que podría entrar en conflicto con las normas federales si afecta las oportunidades de estudiantes estadounidenses.

“Las escuelas no pueden recibir fondos federales y luego aceptar dinero de fuentes extranjeras para brindar ayuda financiera que excluya deliberadamente a los ciudadanos estadounidenses”, afirmó Harmeet Dhillon, directora de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Harvard rechaza haber actuado de manera ilegal

En respuesta, Harvard indicó que está revisando la notificación oficial y sostuvo que cumple con todas las obligaciones legales relacionadas con la recepción de fondos extranjeros.

La universidad aseguró que reporta las donaciones conforme a la ley y que no discrimina por motivos de raza, etnia u origen nacional al otorgar ayuda financiera. Además, recordó que es una de las pocas instituciones estadounidenses que ofrece apoyo económico basado en la necesidad financiera tanto a estudiantes nacionales como internacionales.

Los registros federales muestran que Harvard ha reportado alrededor de $630 millones provenientes de fuentes chinas a lo largo de varias décadas y cerca de $4,500 millones en financiamiento extranjero total.

Otro capítulo en la disputa entre Trump y Harvard

La investigación se suma a una serie de acciones impulsadas por la administración Trump contra Harvard. En los últimos meses, el gobierno federal también ha cuestionado sus procesos de admisión, su manejo de estudiantes extranjeros y el uso de fondos federales para investigación.

Por ahora, el DOJ aclaró que la revisión se encuentra en una etapa preliminar y que no ha llegado a ninguna conclusión sobre posibles violaciones a la ley.

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