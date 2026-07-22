Bebé de cinco meses muere tras quedar atrapado en un automóvil que se incendió en Washington

Un bebé de cinco meses murió el martes después de quedar atrapado en un automóvil que se incendió mientras permanecía en su interior junto a sus dos hermanos, cerca de Tumwater, en el estado de Washington, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en la cuadra 300 de 93rd Avenue Southeast, donde agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Thurston y equipos de bomberos respondieron a un reporte de un vehículo envuelto en llamas con un menor aún en el interior.

Según la información preliminar difundida por la Oficina del Sheriff, el padre de los niños se preparaba para salir de la vivienda junto a sus tres hijos, de 12 años, 2 años y cinco meses de edad.

Dos hermanos lograron escapar antes de que el vehículo fuera consumido por las llamas

Las autoridades indicaron que el padre dejó el vehículo encendido y regresó por un momento al interior de la vivienda, mientras los tres menores permanecían dentro del automóvil.

Poco después, el vehículo comenzó a llenarse de humo.

El adolescente de 12 años consiguió salir del automóvil y también sacar a su hermano de dos años. Ambos corrieron hacia la casa para avisar a sus padres de lo que ocurría.

Cuando los adultos regresaron al lugar, el automóvil ya estaba completamente envuelto en llamas.

Padre y vecinos intentaron rescatar al bebé

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, el padre y varios vecinos intentaron sacar al bebé del vehículo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Durante esas labores de rescate, varias personas sufrieron quemaduras, entre ellas el padre, los dos hermanos del menor y algunos vecinos, quienes fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos de los presentes y de los equipos de emergencia, el bebé falleció en el incendio.

“A pesar de los esfuerzos del padre del niño, residentes cercanos y personal de emergencias, el bebé murió en el incendio”, señaló la Oficina del Sheriff en un comunicado.

La causa del incendio continúa bajo investigación

Hasta la mañana del miércoles, las autoridades no habían determinado qué originó el incendio ni habían revelado la marca o el modelo del vehículo involucrado.

La investigación está a cargo de la Oficina del Sheriff del condado de Thurston en coordinación con investigadores locales especializados en incendios y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El sheriff Derek Sanders lamentó lo ocurrido en un mensaje publicado en redes sociales.

“Estoy absolutamente devastado después de presenciar esta escena. Lamento profundamente lo sucedido por la familia y por nuestros socorristas que tuvieron que enfrentar esta tragedia”, expresó.

También agradeció el apoyo brindado por los capellanes que acompañaron tanto a la familia como al personal de emergencia y concluyó su mensaje con un homenaje al menor fallecido.

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