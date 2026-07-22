California cambió las tortillas y marcó el rumbo: otros estados ya siguen sus pasos

California fue el primer estado del país en cambiar la composición de la mayoría de las tortillas de maíz vendidas en sus comercios. Meses después de que entrara en vigor la obligación de añadir ácido fólico, la medida comenzó a marcar el rumbo en Estados Unidos: Alabama ya adoptó una norma similar, otros estados estudian seguir el mismo camino y algunos de los principales fabricantes extendieron la modificación a sus productos comercializados en todo el país.

Lo que comenzó el 1 de enero de 2026 como una política de salud pública de California dejó así de ser un cambio exclusivamente estatal. La decisión está modificando la industria de las tortillas y podría convertir la fortificación de la masa de maíz en un nuevo estándar nacional.

California estado pionero en exigir la incorporación de ácido fólico en las tradicionales tortillas de maíz. Crédito: Jiri Hera | Shutterstock

¿Qué cambia con la nueva ley?

La medida, impulsada como una estrategia de salud pública, convirtió a California en el primer estado del país en exigir el enriquecimiento de la harina de masa de maíz y de la mayoría de los productos elaborados con ella, como las tortillas.

El objetivo es reducir la incidencia de defectos congénitos graves en los bebés, especialmente aquellos que afectan el cerebro y la médula espinal.

La norma, conocida como AB 1830, exige que la harina de masa de maíz comercializada en California contenga una cantidad específica de ácido fólico, una vitamina del complejo B (B9) fundamental durante las primeras semanas del embarazo. Además, los envases deben indicar claramente su presencia en la etiqueta nutricional.

La obligación alcanza a la mayor parte de los fabricantes y distribuidores de productos elaborados con masa de maíz.

¿Por qué se agrega ácido fólico?

El ácido fólico ayuda a prevenir defectos del tubo neural, como la espina bífida y la anencefalia, alteraciones que se desarrollan muy temprano durante el embarazo, muchas veces antes de que la mujer sepa que está embarazada.

Desde 1998, Estados Unidos exige fortificar con ácido fólico productos elaborados con harina de trigo enriquecida, como panes, cereales y pastas. Sin embargo, la harina de maíz había quedado fuera de ese requisito, a pesar de ser un alimento básico para millones de familias latinas.

Diversos estudios mostraron que esa diferencia podía contribuir a mayores tasas de defectos congénitos en comunidades donde la masa de maíz forma parte habitual de la alimentación.

¿Cambiarán el sabor o la textura?

No. Las autoridades sanitarias y los fabricantes sostienen que la incorporación de ácido fólico no modifica el sabor, el color, el aroma ni la textura de las tortillas o de otros productos elaborados con masa de maíz. El cambio ocurre a nivel nutricional y resulta imperceptible para los consumidores.

¿Todas las tortillas deberán cumplir la norma?

Existen algunas excepciones. La ley exime a ciertos pequeños productores, operaciones de alimentos artesanales y algunos establecimientos que elaboran su propia masa en cantidades limitadas. También quedan fuera determinados productos tipo snack.

En cambio, la mayoría de las grandes marcas y fabricantes que abastecen supermercados en California sí deben cumplir con la nueva normativa.

California marca el camino para otros estados

La iniciativa ya está siendo observada por otros estados. Alabama aprobó una legislación similar y en lugares como Florida, Georgia, Oklahoma y Oregón también se analizan proyectos para incorporar ácido fólico a los productos de masa de maíz.

Para las autoridades sanitarias, la medida representa una forma sencilla y de bajo costo de mejorar la nutrición de la población y reducir enfermedades prevenibles sin modificar los hábitos alimentarios de millones de personas.

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