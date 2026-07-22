Dos niños mueren tras ser expulsados de una lancha que chocó contra un marcador de navegación en Nueva Jersey

Dos menores de edad fallecieron después de que la embarcación en la que viajaban chocara contra un marcador de navegación en el Canal Intracostero, en Berkeley Township, Nueva Jersey, informaron las autoridades estatales.

Las víctimas, una niña de 9 años y un niño de 7, fueron expulsadas de una lancha Tidewater Custom 280 de 30 pies cuando esta impactó contra la estructura alrededor de las 9:09 de la noche del sábado, según un comunicado de la Policía Estatal de Nueva Jersey.

De acuerdo con la investigación preliminar, el operador de la embarcación, Stephen Schneider, de 63 años, y otra ocupante identificada como Laurie Schneider, de 64, localizaron a los menores inconscientes en el agua tras el choque.

Ambos niños fueron trasladados de emergencia a un hospital de la zona, donde posteriormente fueron declarados muertos.

Autoridades investigan las causas del accidente

La Policía Estatal indicó que el accidente ocurrió mientras la embarcación navegaba por el Canal Intracostero (Intercoastal Waterway), cuando colisionó con un marcador de navegación.

Las autoridades no han informado las causas del impacto ni si existieron factores que contribuyeran al accidente. El caso continúa bajo investigación y, por el momento, no se han dado a conocer más detalles.

Según ABC7, Stephen y Laurie Schneider serían los abuelos de los menores fallecidos. Además, Jersey Shore Online reportó, citando fuentes, que el grupo había estado previamente en el restaurante MJ’s Restaurant Bar and Grill antes de abordar la embarcación. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si ese hecho guarda relación con el accidente.

La Policía Estatal reiteró que la investigación permanece abierta y que divulgará información adicional conforme avance el proceso.

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