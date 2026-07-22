El tiempo de hoy en San Antonio para este miércoles 22 de julio

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este miércoles 22 de julio. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevén pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 104 grados Fahrenheit (40ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1010.2 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:48 h y el atardecer será a las 20:32 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 3%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 77 y los 102 grados Fahrenheit (25 y 39 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

A lo largo del verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

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